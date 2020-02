SmartWop ist eine Software zur Konstruktion vom Maßmöbeln per Mausklick. Sie liegt jetzt in der Version 3 vor. Neben zahlreichen Verbesserungen und Erweiterungen verfügt SmartWop 3 jetzt über das Modul »Raumgestaltung«, mit dem sich die konstruierten Möbel in individuell erstellte Räume platzieren lassen. Ebenfalls neu sind die Konstruktionsmodi »Büro« und »Werkstatt«, mit denen sich Änderungen ausführen lassen, ohne Stücklisten und NC-Programme zu beeinflussen. SmartWop ist kompatibel mit WoodWop (Homag/Weeke), NC-Hops (Holz-Her/Biesse), TpaCAD (Felder), Xilog/Maestro (SCM/Morbidelli), ImaWop, Gannomat und Holzfraese. Kostenlose Testversion unter www.smartwop.de.

24. Februar 2020