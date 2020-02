Kuhnle NG ist eine kaufmännische Software für Holzverarbeiter. Ihr Funktionsumfang reicht von Auftragsbearbeitung, Kalkulation, Stücklistenerfassung und Materialbestellung über Auftragsüberwachung, Zeiterfassung und BDE bis zur Abrechnung und Erfolgskontrolle.

In der Kuhnle NG Version 2020 steht u. a. eine neue Lieferanten-Shop-Schnittstelle zu ComNorm (Online-Schnittstelle für Lieferanten, die ComNorm unterstützen) bereit. Damit kann die Material-recherche und die Material-übernahme in die Lagerdatei bzw. den Auftrag durchgeführt werden, sowie die Preisanfrage/Bestellung über das Modul Einkauf-Bestellwesen.

Interessant ist auch das neue Objekt-Einfüge-Andockfenster der Auftragserfassung. Darüber können die Positions-/Stücklistenzeilen komfortabel mit der Maus per Drag and Drop eingefügt werden. Über einen Button innerhalb der Positions- und Stücklistenzeilen kann ein angedocktes Explorerfenster geöffnet werden, für die Ablage wichtiger Bild- und PDF- Dateien, ebenfalls per Drag and Drop oder per Auswahlbox.

Aufgrund der vielen Erweiterungen der letzten Jahre hat Kuhnle auch die Menüstruktur überarbeitet und in den Toolbars hochauflösende Icons eingebaut. Zusätzlich verfügbar ist eine neue Terminkalender-Schnittstelle zu CalDAV-kompatiblen Kalendern. Damit ist die Synchronisation z. B. mit Google Kalender, Yahoo oder Posteo möglich. Über das neue, konfigurierbare Kachel-Control mit Windows-10-ähnlichen Kacheln (»Tiles«) können für Schnellstarts Programme und Funktionen hinterlegt werden.

24. Februar 2020