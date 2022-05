App für die Formatkreissäge

Eine neue Schnittstelle zur Altendorf Group bietet nun die Service-App. Anwender von Altendorf-Formatkreissägen und Hebrock-Kantenanleimmaschinen können damit ab sofort von noch schnellerem und effizienterem Service profitieren.

Die laut Altendorf im Handwerk einzigartige Service-App bildet eine neue Schnittstelle zum Maschinenhersteller – und wird zukünftig zur Plattform für weitere digitale Angebote der Altendorf Group. Wie Produktionsumgebungen und -prozesse zur Effizienz- und Verfügbarkeitssteigerung zunehmend digitalisiert werden, so unterliegen auch Support und Service einer zunehmenden Digitalisierung. Um die Support- und Servicewege für Anwender zu reduzieren, bietet die Altendorf Group mit der neuen myAltendorfgroup-App einen direkten Kanal zum bewährten Altendorf-Service. Nach einer kurzen Registrierung greifen die Anwender auf die Daten der eigenen Maschinen zu. In der App sind dann auch die passenden Maschinendokumentationen und Trainingsvideos hinterlegt.

Falls also in einem Tischlereibetrieb eine Funktion der Altendorf-Formatkreissäge oder der Hebrock-Kantenanleimmaschine gestört ist, kann der Tischler mit der App direkt per Chat oder Videosupport mit einem Servicetechniker in Kontakt treten. Dieser ist dann virtuell »im Betrieb« und leistet entsprechend Support. Notwendige Ersatzteile kann der Tischler direkt über die App anfragen und bestellen. Mithilfe der Servicehistorie behält er alle Servicefälle der Vergangenheit im Blick. »Die neue myAltendorfgroup-App erleichtert unseren Kunden den Kontakt zu uns. Wir können per Videosupport direkt Hilfestellungen geben und somit zu einer schnellen Verfügbarkeit der Maschine beitragen. Der persönliche Kontakt zu unseren Kunden steht natürlich immer an zentraler Stelle bei uns und somit ist die App eine Erweiterung unserer bestehenden Kundenkommunikation«, so Jörg Woestkamp, Head of Service bei der Altendorf Group.

Die myAltendorfgroup-App ist ab sofort verfügbar für iOS und Android. In einem weiteren Schritt soll sie weltweit Altendorf-Group-Händlern als eigenes Supportinstrument zur Verfügung stehen. Eine Download-Möglichkeit und weitere Informationen bietet die Website www.altendorfgroup.com/myaltendorfgroup.

Altendorf GmbH

32429 Minden

Tel. +49 571 9550-0

www.altendorf.com



