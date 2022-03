Akkurat schräg

Die elektronischen Sensoren eines Akkuschraubers von Bosch kontrollieren den Winkel beim Eindrehen langer Schrauben – vor allem Zimmerleute sparen damit viel Zeit.

Ein kurzer Druck, ein Summen, ein zufriedener Blick: Wieder hat Constantin Olteanu eine 9er-Schraube mit 300 mm Länge exakt im Winkel von 33 Grad in den massiven Holzbalken getrieben. Von einer Schraubhilfe ist weit und breit nichts zu sehen. Für den exakten Schraubvorgang nutzt der Zimmermann die elektronische Winkelerkennung von Bosch. Damit kann er auf der Baustelle jeden beliebigen Winkel per User Interface am Werkzeug oder per App auf seinem Smartphone exakt einstellen und Verschraubungen schneller durchführen.

Bosch unterstützt mit dieser intelligenten Funktion des Biturbo-Akku-Bohrschraubers GSR 18V-150 C Professional die Sanierung des Bürogebäudes Acciona Ombú in einem ehemaligen Gaswerk in Madrid. Gestaltet und geplant wurde das Projekt von einem Team um den Star-Architekten Norman Foster.

Das Infrastruktur-Unternehmen Acciona erwarb das 1905 erbaute Gebäude im Jahr 2017 und lässt es bis Ende 2022 nach den Plänen von Foster+Partners als Bürogebäude mit 10 000 m2 Nutzfläche sanieren. Die Backsteinhülle des Gebäudes bleibt erhalten. Im Inneren entstehen abgestufte Stockwerke in einer Leichtbaukonstruktion aus Holz.

Verwinkelte Angelegenheit: App gesteuerte Sensorik

»Die Holzkonstruktion ist sehr aufwendig«, erklärt Olteanu. »Wir verbauen mehr als 3000 m3 Holz. Die Planung des Baus durch Foster+Partners sieht viele unterschiedliche Winkel vor. Immer abwechselnd, immer anders. Wir verarbeiten Schrauben bis zu 400 mm Länge. Dank der Winkelerkennung, die wir per App programmieren können, sind wir schneller fertig.«

Olteanu setzt das Gerät nach Wahl des gewünschten Winkels am Werkstück an, bis das Anzeigefeld im User Interface kontinuierlich leuchtet. Neben den gängigen Winkeln 45 und 60 Grad können auch individuelle Winkel per App voreingestellt und per Bluetooth auf das Werkzeug übertragen werden. Setzt man den Bohrschrauber anschließend an, leuchtet die LED auf dem Geräterücken grün, sobald der eingestellte Winkel erreicht ist.

App plus Lichtsignal = Perfektion

Viele Arbeiten im Acciona Ombú werden in mehr als 20 m Höhe an terrassenförmig angeordneten Ebenen im Gebäude durchgeführt. Dabei wird Boschs Biturbo-Technologie wichtig: Die bürstenlosen Motoren schöpfen das volle Potenzial der ProCore18-V-Akkus aus. »Wir können aufgrund des engen Zeitplans nicht andauernd die Akkus wechseln oder mühselig mit Verlängerungskabeln arbeiten«, betont Olteanu. »Wir brauchen hier höchste Leistung – und das dauerhaft und schnell.«

Die Bosch-Akkus erfüllen diese Anforderungen mit neuester Zelltechnik und intelligentem Temperaturmanagement. Der GSR 18-V-150 C sorgt mit einem maximalen Drehmoment von 150 Nm und bis zu 2200 Umdrehungen pro Minute für zügigen Arbeitsfortschritt. Im weichen Schraubfall liegt das Drehmoment bei 84 Nm. Mit Blick auf die fristgerechte Fertigstellung des Projekts spielt für Olteanu und sein Team auch die Kompatibilität aller Werkzeuge und Akkus aus dem Professional-18-V-System eine wesentliche Rolle.

Dank Öffnung dieses Systems für andere Hersteller geht die Kompatibilität sogar über die Werkzeuge von Bosch hinaus. Constantin Olteanu weiß außerdem die Arbeitssicherheit des Bohrschraubers zu schätzen: Beim Verklemmen der Schraube, z. B. in einem Astloch, greift die KickBack-Control und der integrierte Sensor schaltet den Motor innerhalb eines Sekundenbruchteils ab. -JZ