Ausgezeichnete Talente

Die Jury zum dds-Preis der Arthur Francke’schen Stiftung 2022: Raphael Nagy, Häfele, Andreas Rhyner, Shaper, Hubert Neumann, dds,

Carl Fink, Planungsbüro Fink, Victor von Seyfried, Arthur Francke’sche Stiftung, Johannes Niestrath, dds, Gerd Fähler, Creative Partner,

Tobias Howein, Ostermann, Jana Breuillé, Festool, Christian Gahle, dds, Friedhelm Rempp, Homag (von links)

Nathalie Herrmann, Garmisch-Partenkirchen

Nathalie überzeugt die Jury als vielseitig interessierte Gestalterin, die ihre Ideen gewerkeübergreifend umsetzen möchte. Das hat sie bereits im Fachabitur für Gestaltung vor ihrer Ausbildung zur Schreinerin angelegt und an der Fachakademie für Raum- und Objektdesign in Garmisch-Partenkirchen ausgebaut. Mit einem Studium der Innenarchitektur möchte die Schreinergesellin den eingeschlagenen Weg weiter vertiefen.Ausgezeichnet mit einem Preisgeld von 1000 Euro.

Foto: Lichtzelt Chemnitz, Jakob Stärk

Nathalie überzeugt die Jury als vielseitig interessierte Gestalterin, die ihre Ideen gewerkeübergreifend umsetzen möchte. Das hat sie bereits im Fachabitur für Gestaltung vor ihrer Ausbildung zur Schreinerin angelegt und an der Fachakademie für Raum- und Objektdesign in Garmisch-Partenkirchen ausgebaut. Mit einem Studium der Innenarchitektur möchte die Schreinergesellin den eingeschlagenen Weg weiter vertiefen. Ausgezeichnet mit einem Preisgeld von 1000 Euro.

Henri Buck, Berchtesgaden

Unter mehreren ambitionierten Bewerbungen mit großartigen Einzelmöbeln aus der Berufsfachschule Berchtesgaden fällt das Nordlicht Henri aus Bremen auch durch seine extrovertierte Performance im Video auf: Die Jury erlebt ihn als authentischen, engagierten Botschafter für das Handwerk, der zukunftsoffen und voller Tatendrang seine Ausbildung zum Tischler und Schreiner durchläuft. Wir sind gespannt auf seinen weiteren Berufsweg nach der Gesellenprüfung im Sommer 2022! Ausgezeichnet mit einem Preisgeld von 1000 Euro.

Linus Meier, Regensburg

Linus hat nach der Meisterschule München einige Jahre als Projektleiter gearbeitet, bevor er 2021 die Rik Rak Holzwerkstatt in Regensburg gründete. Auf ein geglücktes Einstiegsprojekt folgten weitere, die alle eine charakteristische Handschrift zeigen. Linus hat den von jungen Tischlern und Schreinern häufig geträumten Traum von der eigenen Gründung mit klaren Ideen und ausgeprägtem Unternehmergeist zur Wirklichkeit erhoben. Ausgezeichnet mit einem Preisgeld von 1500 Euro.

Paul Prendke, Augsburg

Mit einem fast kunsthandwerklich gestalteten Gesellenstück sowie einem in SketchUp entworfenen und in SolidWorks konstruierten Bett stellt Paul in seiner Bewerbung exemplarisch seine Vielseitigkeit unter Beweis. Die Jury hat überzeugt, wie sich der Schreinergeselle mit einem Faible für Serienfertigung in seine Produkte hineindenken kann und sieht ihn auf einem sehr guten Weg, um seine Ziele zu erreichen: Eine Weiterbildung zum Meister oder Designer mit fundierter Berufserfahrung.Ausgezeichnet mit einem Preisgeld von 1000 Euro.

Max Vogdt, Münster

Sein spektakuläres Gesellenstück hat die Jury bereits in der Nominierung zum dds-Preis 2021 begeistert und wollte wissen, wie es weitergeht! Dieses Jahr hat Max in seiner erneuten Bewerbung inhaltlich überzeugend und in der Darstellung in Bild und Bewegtbild professionell seine weitere Entwicklung zum Gestalter im Handwerk an der Akademie für Gestaltung in Münster dokumentiert, wo er sich nun zum Designer fortbildet.Ausgezeichnet mit einem Preisgeld von 1500 Euro.

Laura Eichhorn, Dresden

Laura beeindruckt mit ihrem gediegenen, retrospektiv gestalteten Meisterstück und steht ihre Frau im jungen Team der Redwood Möbelmanufaktur in Dresden. Nach ihren Ideen Möbel zu gestalten, ist für sie eine Leidenschaft. Diese Ideen einmal in der eigenen Werkstatt umzusetzen, erscheint der Jury als ein realistisches, auf fundierte Erfahrung gegründetes Ziel. Ausgezeichnet mit einem Preisgeld von 1500 Euro.

Laura Korder, Insingen Lohr

Laura stammt aus einer erfolgreichen Schreinerfamilie und hat diesen Rückenwind konsequent genutzt, sich für die nächste Generation im Familienunternehmen auszubilden. Die Jury sieht die junge Meisterin und bald Raum- und Objektdesignerin als hoffnungsvolles Vorbild für den gelungenen Generationswechsel! Ausgezeichnet mit einem Preisgeld von 1000 Euro.

Marcel Bader, Dorfen

Marcel ist ein begeisterter Möbelbauer, der seine Ideen mit einem hohen handwerklichen Qualitätsanspruch und einem ausgeprägten Sinn für Nachhaltigkeit umsetzt, um bleibende Werte zu schaffen. Aktuell ist er bei Firma Thalmeier in Dorfen als Geselle tätig und möchte sich zum Meister weiterbilden. Der Stand des Handwerks in der Gesellschaft ist ihm wichtig und er möchte mit seiner Arbeit seinen Teil dazu beitragen.Ausgezeichnet mit einem Preisgeld von 1000 Euro.

Vincent Urban, Regensburg

Im vergangenen Jahr hat Vincent uns mit seiner selbst eingerichteten Werkstatt begeistert, in der er auf 50 m2 Fläche parallel zu seinem Innenausbau-Studium in Rosenheim seine Ideen umsetzte. Inzwischen ist er Teil eines Gründer-Quartetts der Schreinerei »Elements of« in Regensburg, die auf digitale und dezentrale Organisation setzt und der Fertigung von Kleinserien einen festen Platz im Unternehmensportfolio einräumt. Vincent ist verantwortlich für die Geschäftsführung und Werkstattleitung. Ausgezeichnet mit einem Preisgeld von 1000 Euro.

Sophie Eger, Nördlingen

Sophie hat uns mit ihrer Begeisterung für das Schreinerhandwerk überzeugt, die sie schon früh entdeckt hat. Der praktische Leistungswettbewerb auf Bundesebene hat ihren handwerklichen Ehrgeiz befeuert. In dem Perfektionisten Florian Meigel hat sie in Workshops bei Shaper nicht nur ein persönliches Vorbild gefunden, sondern auch selbst Freude daran entdeckt, ihre Fähigkeiten an andere weiterzugeben! In zwei Jahren möchte sich die ambitionierte Gesellin zur Meisterin fortbilden. Ausgezeichnet mit einem Preisgeld von 1500 Euro.

