Preisverleihung dds-Preis der Arthur Franke´schen Stiftung 2021

… zehn junge Talente vor der Kamera im Shaper-Studio und alle, die im Livestream unsere Preisträger des dds-Preises der Arthur Francke’schen Stiftung verfolgen konnten!

Wir haben Neuland betreten – mit der neunten Preisverleihung zum dds-Preis der Arthur Franke´schen Stiftung. Die Spannung stieg mit jedem Vorbereitungsmeeting im Studio nebenan bei Shaper in Echterdingen. Das kalifornische Start-up vertreibt seine Hand-CNC »Origin« nur über digitale Kanäle. Auf die digitale Kompetenz von Festools Schwesterfirma konnten wir für die Liveübertragung unserer Preisträgerinnen und Preisträger im authentischen Rahmen bauen: Das Shaper-Studio hat Werkstattcharakter, Hobelbänke inklusive! Und in weiteren Räumen genügend Platz für alles, was zu einem tollen Event dazugehört. Man spürt den Spirit der Shaper-Gründer, angeeignet bei Amazon, Google & Co – diese unbefangene kalifornische Grundhaltung wird erlebbar durch das junge, hochmotivierte Team!

120 Jahre jung ist dds – und immer nah am Puls der Tischler und Schreiner. Verwurzelt im Handwerk und mit dem Blick nach vorn, wo mit einer neuen Generation junger Handwerkerinnen und Handwerker auch neue Technologien und neue Wege der Kommunikation entstehen. Die Kreativen bei Shaper waren ein kongenialer Partner für uns, um für den Handwerkernachwuchs ein tolles Event mit Workshop und Übertragung per Livestream zu organisieren!

Nicht zu vergessen: Die Arthur Francke’sche Stiftung sowie die Unternehmen Homag, Ostermann, Festool und Creative Partner, ohne deren Unterstützung wir das Projekt nicht hätten stemmen können.

Der Kern des Events

Und dann ist er da, der Tag des Events im Oktober. Zehn der Preisträger aus vier Kategorien sind aus Berlin, Garmisch und anderen Ecken der Republik angereist. Einzig die hessischen Zwillinge Lukas und Robin Seibert haben den Betriebsberater zum Weg in die Selbstständigkeit zu Gast – lassen sich aber über Jitsi Meet zuschalten, um so auch präsent zu sein.

Insgesamt 77 junge Talente hatten sich in diesem Jahr um den Exzellenzpreis beworben. Zwölf davon hat die Jury letztlich prämiert. So konnte unser Moderatorenteam eine wunderbare Bandbreite an Begabungen und Persönlichkeiten vorstellen, angefangen mit Sarah im zweiten Ausbildungsjahr, die uns ihre selbst angefertigte E-Gitarre mitgebracht und vorgespielt hat bis hin zu Simon, der sich mit 21 Jahren als Tischlermeister selbstständig gemacht hat und nach drei Jahren nun in einem Verbund mehrerer Tischlereien über 100 Mitarbeiter beschäftigt!

In der Kategorie »Nachwuchstalente« wurden neben Sarah Helmert die Talente Ludwig Kessel und Janis Lemken mit je 1000 Euro bedacht. In der Kategorie »Feines Handwerk« setzten sich Nicolai Bilges, Jonas Paus und die aus Hessen zugeschalteten Tischlermeister-Zwillinge Lukas und Robin Seifert durch. Bei den »Inspirierten Gestaltern« teilten sich Marie-Luise Mieth, Maximilian Lötzer und Johannes Müller die Ehre und das Preisgeld. Und zum Abschluss war neben Simon Meinberg Jonas Klinkenberg auf der Bühne, um sich als »Unternehmertalent« zu zeigen.

Mehr zu den charaktervollen Kolleginnen und Kollegen kann man über die Zusammenschnitte des Livestreams und des Events unter www.dds-online.de/dds-preis und in den verschiedenen dds-Kanälen auf YouTube, Instagram und Facebook erleben. Und sich dabei zur Bewerbung um den Preis 2022 motivieren lassen, der bereits im Dezember startet! -HN