Nullfuge? Aber sicher!

Rehau bietet Nullfugenkanten für das Handwerk und zum Einsatz in anspruchsvoller Umgebung.

Mit den Nullfugenkanten »Raukantex« können Tischler/Schreiner Möbelstücke wie aus einem Guss schaffen. Die Kantenbänder in den Ausführungen »plus« und »pro« sind leicht zu verarbeiten, schonen die Gerätschaften und liefern auch für anspruchsvolle Nutzungen optimale Ergebnisse. Rehau bietet die Nullfugenkante »Raukantex pro« neben der Küche auch für viele weitere Anwendungsbereiche – innen wie außen – an und gewährleistet seinen Kunden Rechtssicherheit.

Neue Materialien, Verarbeitungstechnologien, veränderte Qualitäten von Oberflächen- und Trägermaterialien: Rehau reagiert auf die verschiedenen Anforderungen an die Verarbeitungsqualität mit stetigen Weiterentwicklungen von Raukantex pro. So gibt es die zu 100 Prozent klebstofffreie Nullfugenkante heute mit branchenindividuell angepassten Funktionsschichten für Küche, Bad, Wohnen, Türen und Outdoor-Anwendungen in entsprechenden Mindestproduktionsmengen. Die neueste Innovation ist nun die Nullfugenkante mit einer sogenannten OMR-Schicht. Die Buchstaben stehen für eine optimized moisture resistance, die sich in Bezug auf das Möbel besonders durch ihre Wasserdampfbeständigkeit auszeichnet. Hier haben der Wasserdampf aus Geschirrspüler, Dunstabzugshauben oder sonstige Feuchtigkeit keine Chance. Über das Produkt hinaus stellt Rehau seinen Kunden einen kostenlosen Musterservice sowie eine praktische Kantensuche zur Verfügung und liefert für das Lagerprogramm die Produkte auch in kleinen Mengen. Das perfekte Möbelteil ist also keine Frage der Unternehmensgröße.

Videotipp

Die Nullfugenkante von Rehau ist auch in der Küche zuhause. Kante und Bauteil verschmelzen zu einer optisch fugenlosen, funktionalen Einheit. Über die verbesserte Optik hinaus geht damit auch ein Plus an Qualität einher: Die Nullfuge ist dauerhaft hygienisch, da sich in den Verbindungsstellen keine Schmutzpartikel absetzen können.

Auf Youtube erläutert Rehau die Vorteile der Nullfuge.

