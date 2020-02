Der italienische Maschinenhersteller Tecnoteam hat sich auf vertikale CNC-Maschinen spezialisiert, die – ähnlich den vertikalen Plattensägen – wenig Platz benötigen. Auf der Holz-Handwerk zeigt das Unternehmen das Projekt »Kante auf CNC«: In Zusammenarbeit mit dem Nullfugen-Spezialisten Kluge soll 2021 eine vertikale CNC-Maschine für das Handwerk angeboten werden. »Wir planen, den Einstiegspreis für Kantenanleimen, Nachbearbeiten und die üblichen Bearbeitungen auf einer CNC-Maschine zu halbieren, und das in Nullfugenqualität«, so Vertriebsleiter Markus Saalmann. Möglich wird das durch die kompakte Bauweise des Kluge HIT-CNC-Aggregates, das alles Nötige für das Aufbringen der Nullfugenkante an Bord hat. Damit kann das Aggregat wie ein normales Werkzeug eingewechselt werden.

Halle 8, Stand 107b

Kluge GmbH

57392 Schmallenberg

Tel.: (02975) 963938-0, Fax: -1

www.aggregate-sonderbau.de

27. Februar 2020