Der Kantengenerator von Tenado Holz ist auf die Bedürfnisse der Schreiner/Tischler abgestimmt. Platten, Korpusse oder ganze Konstruktionen können jetzt ganz einfach mit Kanten belegt werden. Ob mit oder ohne Vorfräsen gearbeitet wird, lässt sich einstellen. Die Plattenmaße der Konstruktion werden entsprechend umgerechnet. Natürlich beachtet die 2D-CAD-Software die Lagerichtung der Platten. Tenado Holz listet alle Kanten auf und stellt in der Stückliste neben Bezeichnung und Länge auch die Artikelnummer zur Verfügung.

Für den Kantengenerator kooperiert Tenado mit Ostermann – über 12 000 Kanten wurden in die CAD-Software integriert. Der Schreiner kann so ganz einfach die passende Kante aussuchen und verplanen. Die Kanten lassen sich als eigene Stückliste ausgeben, damit auch die Bestellung einfacher funktioniert. Eigene Kanten können in die Datenbank aufgenommen werden.

Halle 11.1, Stand 124

27. Februar 2020