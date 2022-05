Vielfältige Möglichkeiten

Kolpa d.o.o. bietet als Hersteller und Verarbeiter des Mineralwerkstoffs Kerrock neue organische Beckenformen für den Sanitärbereich an.

Als Hersteller der Kerrock-Mineralwerkstoffe bietet das slowenische Unternehmen Kolpa seinen Kunden Kerrock in verschiedenen Fertigungstiefen vom Rohmaterial bis zum fertigen Produkt an. So ist Kolpa zugleich Verarbeiter, Zulieferer und Produzent kompletter Badobjekte und Möbel. Das Material hat eine hohe mechanische Festigkeit, ist beständig gegen Chemikalien sowie durch die porenlose Konsistenz wasser- und feuchtigkeitsfest. Das reguläre Sortiment umfasst 92 Farben und Naturstein-Nachbildungen. Zusätzlich zum bestehenden Programm an Becken aus Mineralwerkstoff bringt Kolpa jetzt die Serien Soft, Lux, Gloria und weitere in einer organischen Formgebung auf den Markt, um besondere Designs möglich zu machen. Da der Mineralwerkstoff Kerrock in Europa produziert wird, können die Bestellungen auch in der aktuellen Situation zuverlässig, schnell und sicher geliefert werden. Mineralwerkstoff spielt im Innenausbau und insbesondere im Sanitärbereich eine große Rolle, da das Material vielseitig einsetzbar ist und vom Tischler und Schreiner nach den eigenen Möglichkeiten verarbeitet werden kann.

Kolpa d.o.o. hat sich seit 1978 zu einem führenden Hersteller von Badezimmerausstattungen in Mittel- und Südosteuropa entwickelt.

Tipp Zulieferer des Monats Kerrock GmbH 35428 Langgöns Tel.: (06403) 9721460 www.kerrock.de



