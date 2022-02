Das Runde im Eckigen

Kontraste sind Spaß für’s Auge: eine skulpturale Kochinsel in einer ultra-minimalistischen Wohnküche – mit Kerrock lassen sich zwei Gestaltungspole in einem Projekt verbinden.

Mineralwerkstoff in einem privaten Innenausbau – dabei denkt man meist an das Badezimmer. Doch bei diesem Projekt wünschte sich der Hauseigentümer eine Kochinsel von Kerrock in einer frei geformten, organischen Gestalt. Der belgische Innenausbauer GF Solids, der mit dem Entwurf betraut war, nahm die Herausforderung dankend an, denn mit 3D-thermogeformtem Mineralwerkstoff war die Aufgabe »a piece of cake«.

GF Solids gestalten Objekte mit Kerrock

Die Brüder Rudi und Johan Geuns bilden mit Rudis Söhnen Filip und Tom das Herz des Unternehmens. GF Solids begann 1990 als Küchenunternehmen und hat sich seither zu einem der führenden Verarbeiter von Mineralwerkstoffen in Belgien entwickelt, mit Auftraggebern auch aus Deutschland.

Den acrylgebundenen Werkstoff Kerrock des slowenischen Herstellers Kolpa verwenden die Belgier nach eigenen Angaben besonders gern. Die gesamte Kochinsel ist 3D-geformt, es gibt buchstäblich keinen einzigen rechten Winkel daran. Und um diese Form herzustellen, mussten die Spezialisten dann doch ihre ganze, dreißigjährige Erfahrung einbringen. Auch die Türen der Schränke sind aus Kerrock gefertigt, sowie das Schiebewandsystem, das die übrigen Elemente der Kücheneinrichtung bei Bedarf aus dem Blickfeld verschwinden lässt. -JZ