Schräger Schrank gefällt

Der Büroschrank »Schräge Sache« der Schreinerei Möbelerlebnis Bommersbach aus Pfaffenwinkel erhielt die meisten Likes bei einer Social-Media-Aktion von Hettich.

Kathrin Jacobi, Hettich

Bereits online macht die 2005 gegründete Schreinerei Möbelerlebnis Bommersbach ihrem Namen alle Ehre: Eine moderne Website begrüßt die Besucher und gibt Einblicke in die kreativen Lösungen von Schreinermeister Peter Bommersbach und seinem Team. Egal ob Küche, Badmöbel, Schränke oder Beschattungen aller Art – die Schreinerei Bommersbach lässt jedes Traummöbel nach Maß und jede individuelle Wohnidee Realität werden. Vom Entwurf bis zum fertigen Möbel nach Maß wird höchster Wert auf sorgfältige Handarbeit und modernste Präzisionstechnik gelegt.

Die Freude am Material und der Ideenfindung wird am Beispiel des Büroschranks »Schräge Sache« deutlich. Damit verwandelt sich die Giebelwand eines Spitzbodens in eine passgenaue und stylische Bürowand. Holzfronten aus heimischer Eiche in Schwarz wurden gekonnt mit roten Hochglanzfronten kombiniert, die wie ein geometrisches Ornament die Blicke auf sich ziehen. Alle Schubkästen sind mit dem Schubkastensystem »AvanTech You« von Hettich ausgestattet. Damit gelingt nicht nur die Designanpassung, sondern auch eine komfortable Stauraumlösung mit Push-to-open-Technik. Aus einer schrägen Sache ist eine großartige Lösung geworden.

Peter Bommersbach gewann mit diesem ausgefallenen Möbel den Aufruf des Beschlagherstellers, Praxislösungen mit dem Schubkastensystem AvanTech You auf den Hettich-Social-Media-Kanälen vorzustellen.