Platten statt Zylinderzellen

Dewalt präsentierte bei der Pressekonferenz im März den neuen, kompakten Powerstack-Akku mit 18 Volt – aufgebaut aus flachen Pouchzellen anstatt der bisher gängigen Akkuzellen in Zylinderform.

Mit einer innovativen Akku-Technologie läutet Dewalt eine neue Ära der Leistung kabelloser Profi-Werkzeuge ein: Beim Powerstack Akku kommen gestapelte Pouch-Zellen zum Einsatz. Dewalt ist damit der erste große Elektrowerkzeuganbieter, der diese Technologie für den Einsatz in Industrie, Bau und Handwerk nutzt.

Der 18-V-Kompakt-Akku mit 1,7 Ah Ladekapazität ist der leichteste und gleichzeitig leistungsstärkste Kompakt-Akku von Dewalt. Er bietet dank seiner neuen Technik aus Sicht des Herstellers überzeugende Vorteile für den professionellen Anwender. Mit bis zu 50 Prozent mehr Leistung (im direkten Vergleich unter Laborbedingungen zum Akku DCB 183 mit 2,0Ah) sorgt dieser Akku für einen schnelleren Arbeitsfortschritt und damit für eine höhere Produktivität. In der Grundfläche ist er um ein Viertel kompakter als der Akku DCB 183. Er erleichtert er das Arbeiten in engen Räumen und optimiert den Platz im Werkzeugkasten. Außerdem ist er zwölf Prozent leichter als ein 18-Volt-Akku mit 2 Ah oder geringerer Kapazität von Dewalt. Dieser Vorteil macht sich bei Überkopfarbeiten und langen Einsatzintervallen bemerkbar. Eine verdoppelte Lebensdauer in Bezug auf die Ladezyklen (im Vergleich zum Akku DCB 183) sorgt für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Peripherie für den Powerstack-Akku

Der neue Powerstack-Akku DCBP034-XJ ist mit allen 18V XR Akku-Elektrowerkzeugen und Ladegeräten des 18V XR-Systems kompatibel. Verfügbar ist er ab April 2022 für 104,00 Euro netto. Dewalt präsentierte neben der Powerstack-Technik einige weitere Neuheiten, beispielsweise ein kombiniertes Ladegerät bei dem parallel zum Aufladen von Akkus auch Smartphone oder Laptop geladen werden kann, oder eine Serie an superkompakten Akku-Bohr- bzw. Schlagbohrschraubern. -HN

Videotipp

dds-Chefredakteur Christian Gahle testet den neuen Powerstack-Akku bei einer kräftigen Bohrung in Nadelholz:

DeWalt Deutschland

65510 Idstein

Tel. +49 6126 21-1

www.dewalt.de



