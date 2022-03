Inspektion im Fokus

Elvedi ist einer der führenden Systemanbieter und Hersteller für Lagerlösungen. Jetzt weist das Unternehmen auf die Wichtigkeit von Regalinspektionen hin.

Eine ordnungsgemäß durchgeführte Regalprüfung ist für jeden Betrieb mit einem Lager unumgänglich. Gerade in stressigen Zeiten droht das Thema jedoch aus dem Blickfeld zu geraten. Aus diesem Grund weist Elvedi auf die Wichtigkeit dieser fachmännisch durchgeführten Kontrolle hin. Bereits geringe Mängel an einer Regalanlage stellen ein hohes Sicherheitsrisiko dar. Damit aus kleinen Schäden keine großen Unfälle resultieren, fordern die europäische Norm DIN EN 15635 sowie die Betriebssicherheitsverordnung von Lagerbetreibern regelmäßige Kontrollen. Generell gilt, dass ein entstandener Schaden direkt beim Sicherheitsbeauftragten gemeldet werden muss. Bei Handwerksbetrieben ist dies in der Regel der Inhaber selbst. Weiterhin führt ein in der Regalprüfung unterwiesener Mitarbeiter wöchentlich Sichtkontrollen durch. Diese Kontrollen erfolgen firmenintern. Allerdings muss mindestens einmal alle zwölf Monate ein zertifizierter Regalinspekteur die Lagerregale genaustens überprüfen. Diese Spezifikation ist mit einer hohen Fachkompetenz verbunden.

Elvedi baut nicht nur maßgefertigte Regale, sondern beschäftigt auch zertifizierte Regalinspekteure. Diese Fachleute sind vom Verband für Lagertechnik und Betriebseinrichtungen, vom TÜV oder der Dekra ‧geschult und geprüft. Sie sind befähigt, die Pflichtkontrolle durchzuführen und die Ergebnisse zu ‧protokollieren. Das rechtzeitige Erkennen von ‧Schäden vermeidet Unfälle und hält anfallende ‧Reparaturkosten gering. Eine anschließende ‧Analyse hilft, die Ursache für den Schaden zu finden und ‧präventive Maßnahmen einzuleiten.

Regalprüfung: Service für Kunden

Die Elvedi GmbH bietet Regalprüfungen für ihre Kunden an. Daneben umfasst die Produktpalette der Elvedi GmbH Freiträger und Kragarmregale, Palettenregale, Sonder- und Fachbodenregale sowie Lagerbühnen. Das 1984 gegründete Unternehmen mit Sitz im südlichen Schwarzwald ist heute europaweit vertreten. -CG

Elvedi GmbH

Aitlingerstraße 18

78176 Blumberg

Tel. +49 7702 4382-0

www.elvedi.com



Mehr Beiträge von Elvedi

Mehr Branchennews…