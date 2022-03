Die Roadshows der Branche

In einer Zeit in der Messen reihenweise ausfallen, machen sich namhafte Hersteller der Branche auf den Weg zum Tischler und Schreiner. Hier die links zu den Anmeldeseiten und den aktuellen Tourdaten:

Häfele startet demnächst seine Deutschland Tournee 2022 und besucht von Ende April bis Mitte Oktober 19 Standorte in ganz Deutschland. Bei den zweitägigen Veranstaltungen präsentiert Häfele seine Themen und Neuheiten im Holz-Handwerks-Jahr 2022. Mit von der Partie sind Partnermarken wie Blum, Hawa, Dormakaba und Ta’or mit ihren topaktuellen Produkten. Die Organisatoren versprechen direkten Austausch mit den Häfele-Experten und den Vertretern der Partnermarken. Der Häfele Tross besteht aus einem 18-Tonner-Truck, einem Licht- und einem Objektmobil. Tourdaten

Hettich ist noch bis 8. April im Land unterwegs. Gezeigt wird zum Beispiel die neue, individuelle LED-Lichtsignatur für die Schubkasten-Plattform AvanTech You, ebenso mit dabei sind die funktionalen Schiebetürsysteme TopLine L, WingLine L und SlideLine M. Als Auszugsführungen mit höchstem Laufkomfort werden Actro 5D, Actro You und Quadro You vorgestellt. Tourdaten

Fischer ist seit März mit seinem neuen „TourVan“ auf der Straße. Die Tour des Befestigungsspezialisten startete in Deutschland und setzt sich ab Juli in weiteren europäischen Ländern fort. Die Fischer-Spezialisten bringen mit dem Sprinter die Innovationen und Services der Befestigungstechnik direkt zu den Kunden. Angesteuert werden Geschäfte der Handelspartner aus dem Fach-, Baustoff- und DIY-Handel, Hausmessen, Handwerksbetriebe, Baustellen und berufsbildende Schulen. Tourdaten

DeWalt stellt auf einer exklusiven Roadshow den nächsten Entwicklungsschritt in Richtung kabellose Baustelle vor. „Powerstack“ heißt die Technologie, die sich mit einem Kompakt-Akku die technischen Vorteile von gestapelten Pouch-Zellen zu Nutze macht. Eine Anmeldung auf der Tourseite ist erforderlich. Tourdaten

Auch Festool hat angekündigt, ab Juli mit seinem Truck wieder auf Tour zu gehen. Tourtermine liegen derzeit noch nicht vor.

Der Hinweis auf Ihre Roadshow fehlt? Gerne Info an dds.redaktion@konradin.de.