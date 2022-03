Drei aus Achthundert

Der 1. Preis ging an Andrea, gelernte Tischlerin aus der dänischen Hauptstadt. Bevor sie sich 2016 selbstständig machte, verweilte sie für ein halbes Jahr bei einem Lehrmeister in Japan und vertiefte dort ihre handwerklichen Fähigkeiten. Sie überzeugte die Jury mit einer einfachen, aber nicht einfach zu bauenden Schmuckbox aus einem Restholz Mooreiche. Ein scheinbar schlichtes Kästchen mit vielen sichtbaren und unsichtbaren Details wie etwa dem gedrechselten Rundscharnier. Das Video verdeutlicht eindrücklich Schritt für Schritt das Entstehen dieser außergewöhnlichen Box. Foto: Andrea Stockholm

Platz 2 ging auch nach Kopenhagen – an Robert aus Köln, der seit vier Jahren in Dänemark als Tischler arbeitet. Seine runden Boxen aus Nussbaum und Lärchenfurnier beeindruckten die Jury durch die vermeintlich einfache Bauweise mit Handsäge, Feile, Cuttermesser und Schleifpapier. Less ist more – faszinierend und inspirierend bei diesem Handschmeichler.

Foto: Robert Ehricke