Freie Fahrt mit Bordsystem

Eine Box erledigt Mauterfassung und Abrechnung in zahlreichen Ländern Europas.

Klein, schwarz und einfach zu bedienen – das kann die Lösung zur grenzüberschreitenden Mauterfassung für international tätige Messe- und Ladenbauunternehmen sein. Davon ist die Firma Toll4Europe GmbH überzeugt. Und dazu hat das Unternehmen aus München eine On-Board-Unit (OBU) entwickelt, die bereits in mehr als zehn europäischen Ländern zur Mauterfassung genutzt werden kann.

Wenn das Gerät an der Windschutzscheibe installiert ist, müssen über die mittlere Bedientaste noch Parameter wie Achsanzahl oder Gewicht des Fahrzeuges eingegeben werden und schon kann es losgehen. Das Land und den passenden Mautbetreiber wählt die OBU mithilfe der Satellitenortung automatisch aus. Ein grüner Kreis um das Bedienfeld herum signalisiert dem Fahrer, dass die Mauterfassung ohne Fehler funktioniert. Ändert sich die Farbe von Grün auf Rot, fehlt ein Parameter oder liegt ein Fehler vor. Dann kann der Fahrer dies entsprechend korrigieren.

Die erfassten Daten werden für 72 Stunden auf der OBU gespeichert und zusätzlich automatisch an einen zentralen Server übertragen. So hat der Flottenmanager bereits während der Fahrt Zugriff auf alle Mautdaten seiner Lkws und kann die Abrechnung vorbereiten. Diese erfolgt im Anschluss ebenfalls über die Toll4Europe GmbH und erspart durch die zentrale Erfassung Aufwand und Zeit.

Die 2017 in Berlin gegründete Toll4Europe GmbH ist ein Gemeinschaftsunternehmen von T-Systems, Daimler Truck, DKV Euro Service und Shell. Zukünftig will das Unternehmen das Angebot an Serviceleistungen via App und OBU erweitern. Damit sollen dann beispielsweise auch Funktionen zur Optimierung von Routen und Beladung zur Verfügung stehen.

Toll4Europe GmbH

80335 München

Tel.: +49 89 588089-25

www.toll4europe.eu

Mehr zum Thema Nutzfahrzeuge