Daten geben Übersicht

Hilti hat eine strategische Partnerschaft mit dem dänischen Unternehmen Trackunit vereinbart, einem Branchenführer im Bereich digitales Flottenmanagement. Ziel ist eine Steigerung der Produktivität und das Eliminieren von Ausfallzeiten in der Baubranche. Zudem soll die Zusammenarbeit eine neue Ära der Digitalisierung in der Bauindustrie einleiten und dabei den Fokus auf Werkzeuge und Geräte richten. Gemeinsam mit Trackunit kann Hilti ON!Track, seine bisherige Lösung für das Betriebsmittelmanagement, erweitern.

Gleichzeitig wird die Trackunit-Plattform um zusätzliche, werkzeugbezogene Daten erweitert. Die Partnerschaft zielt auch darauf ab, das Netzwerk von Trackunit-Geräten zu erweitern und die Konnektivität mithilfe der Bluetooth-Technik zu verbessern. Dadurch können Tags an kleineren Werkzeugen und Geräten erkannt, Erkenntnisse aus Werkzeug- und Gerätedaten gewonnen und ein integriertes Kundenerlebnis über verschiedene Plattformen hinweg geschaffen werden. Trackunit beliefert einige der größten OEMs (Original Equipment Manufacturer: Originalausrüstungshersteller), Vermiet- und Bauunternehmen.

Die Partnerschaft eröffnet Hilti den Zugang zum Nachrüstungsmarkt und zu mittelständischen Unternehmen, um das Bluetooth-Netzwerk auszuweiten. Mit dem Datenaustausch kann Trackunit sein Angebot erweitern, um Lösungen für unbestromte Geräte und Ausrüstungen seiner Bestandskunden abzudecken. Daten werden über die Plattformen in Echtzeit zur Verfügung gestellt, sodass Werkzeuge, die in Hiltis On!Track-System registriert sind, auf der Trackunit-Plattform angezeigt werden und schwere Maschinen, die mit Trackunit-Hardware ausgestattet sind, in On!Track angezeigt werden. Die Partnerschaft ermöglicht Hilti, On!Track über leichte Geräte hinaus auf schwere Maschinen auszuweiten und bietet gleichzeitig eine innovative Lösung für die Verwaltung von Servicefahrzeugen.

