Hessen zieht an

An seinem Fahrrad zu schrauben ist neben dem Tischlern die große Leidenschaft von Johannes Wiche. Der Montagewagen zeigt zwischen Ober- und Unterboden einen furnierten Korpus und einen Montagearm an einem verchromten Rohr. Dieser wohl beabsichtigte, aber leider nur bedingt zweckmäßige Materialgegensatz könnte einfach überwunden werden: Warum nicht Noppen-PVC, Lochblech oder metallbeschichtetes HPL statt Räuchereiche und Esche? Der als Stoßfänger eingesetzte Fahrradmantel weist schon in die richtige Richtung!Johannes Wiche, Schreinerei Hötzel, 63505 Langenselbold. Fotos: Thomas Brenner

Das feingliederige Stollenmöbel in Tulpenbaum und Linoleum zeigt eine harmonische Verteilung und Proportion von geschlossenen und offenen Volumen. Der Sockel in Tulpenbaum durchbricht die Konsequenz im Wechsel von Stollen und farblich abgesetzten Flächen. Die Konstruktionsidee erinnert an ein ähnliches Stück aus vergangenen Jahren. Raphael Schneider, Möbelschreinerei Holzfreude, 35510 Butzbach. Gute Form Hessen, Belobigung. Fotos: Thomas Brenner

Das belebte Flächenspiel des aufwendig aus unterschiedlich dimensionierten Dreiecken zusammengesetzten Volumens zeigt eine Rostoberfläche im Kontrast zum massiven Eichenholz. Der plastische Gestaltungsansatz der Außenform wird von der Innenausführung leider nicht reflektiert. Viktor Schmidt-Narischkin, Betrieb Christian Reul, 60437 Frankfurt am Main.Gute Form Hessen, dritter Preis. Fotos: Thomas Brenner

Der relativ kleine Schreibtisch gefällt durch die massive Bauweise in Rüster und den warmen Farbton des Linoleums. Der Schubkasten auf Holzkulissen hängt unter der Platte. Die flächigen, konisch gearbeiteten Beine sind lösbar mit Edelstahlschwertern befestigt. Im Verhältnis zum Plattenformat wirken diese Beine allerdings überdimensioniert – sie könnten eine deutlich größere Platte tragen! Daniel Blöcher, Tischlerwerkstatt Blöcher, 35236 Breidenbach. Fotos: Thomas Brenner

Das Sideboard gliedert sich in ein filigranes Untergestell aus Metall und einen mattweißen Aufsatz. Die grafische Anmutung stützt sich auf den Farbkontrast sowie die Sprache der Linien und Fugen: Sie definieren das Untergestell, gliedern den Korpus und strukturieren ein Grifffeld, welches sich durch einen raffinierten Mechanismus als Deckel in den Korpus schieben lässt. Jannik Arnold, Rabe Innenausbau, 35117 Münchhausen. Gute Form Hessen, erster Preis. Fotos: Thomas Brenner

Das Ensemble aus Tisch und Bank ist durch die zerlegbare und mittels selbst entwickelter Beschläge modifizierbare Konstruktion geprägt. Fast weißes Eschenholz und schwarzes Linoleum auf Multiplex sowie eine rote Bankauflage bilden einen klassischen Farbklang. Die identische Profilierung der Schubkastenseiten und Vorderstücke dient sowohl als Führung wie als Griffmulde. Das hohe Gewicht der Komponenten steht im Widerspruch zur angestrebten Mobilität. Matthias Rüb, Schreinerei Hoßfeld, 36137 Großenlüder. Gute Form Hessen, zweiter Preis.

