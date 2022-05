Zarte Handhabung

Auch bei Dünnplatten wird die Vielfalt empfindlicher Oberflächen größer – bei deren Zuschnitt ist Vorsicht geboten. Ima Schelling reagiert darauf mit individuell gestaltbaren Anlagen.

Der Trend zu geringen Materialstärken macht sich in der Möbelproduktion dadurch bemerkbar, sodass für den Zuschnitt der teils sehr empfindlichen Materialien spezielle Maschinenkonzepte nötig werden. Ima Schelling konfiguriert deshalb für die industrielle Dünnplattenbearbeitung Komplettanlagen, die HDF- und MDF-Platten in Stärken von 1,5 bis 10 mm effizient und materialschonend schneiden können. Das Besondere ist ein Sägetisch mit feiner hartverchromter Oberfläche. In diesem Tisch sind Microjet-Luftdüsen verbaut, die das Plattenpaket über den Tisch gleiten lassen. Neben dem Maschinentisch werden überall in der Anlage, wo das Material bewegt wird, Rollentische mit präzisionsgedrehten Polyamidrollen verwendet. So lassen sich auch sehr empfindliche Platten mit hoher Leistung zuschneiden.

Kernstück der Aufteilanlagen sind jeweils Hochleistungssägen. Mit bis zu 75 kW Motorleistung und 225 mm Schnitthöhe eignen sie sich speziell für den effizienten Zuschnitt der hochfesten Werkstoffe. Die Anlagen können im Materialfluss gleich im Anschluss an die Schleiflinie stehen, wo aus den Einzelplatten Schnittpakete gebildet werden. Alternativ dazu lässt sich die Anlage mit einer speziellen Dünnplattenbeschickung ausrüsten. In beiden Fällen ist eine stückgenaue Beschickung garantiert. Eine Winkelanlage mit Längs- und Quersäge teilt die Pakete auf. Für eine individuelle Schnittplangestaltung lässt sich außerdem ein Drehtisch vor der Längssäge installieren, an dem Kopfschnitte gemacht werden können.

Nach dem Zuschnitt sortiert eine vollautomatisch gesteuerte Anlage die Platten zu Stapelbildern und setzt sie mit einem Greifstapelgerät ab. Die Stapelplätze werden automatisch mit Paletten bzw. Schonplatten bestückt. Auch beim Stapeln kommen für Platten mit empfindlichen Oberflächen hartverchromte Greifergabeln und materialschonende Polyamidrollentische zum Einsatz. Zuschnittanlagen wie diese legt die Engineering-Abteilung von Ima Schelling gemeinsam mit dem Kunden genau auf dessen individuelle Anforderungen aus.

Ima Schelling Group GmbH

32312 Lübbecke

Tel. +49 5741 3310

www.imaschelling.com