Das neue Rundlaufkonzept der Zuschnittzelle LS1 von Ima Schelling braucht wenig Platz und sorgt für kontinuierlichen Matrialfluss. Zu sehen ist es vom 3. bis 7. Mai 2021 im hybriden Open House.

Das Rundlaufkonzept der Zuschnittzelle »LS1« von Ima Schelling läuft jetzt noch flexibler als bisher. Die Maschine führt Streifen und Nachschnittteile nicht mehr im Pulk auf einem Tablett zurück zur Säge, sondern sondern einzeln. Umlaufwagen 1 übergit jweils ein Teil an Umlaufwagen 2. Letzterer puffert es oder führt es der Säge sofort zu. Vakuummanipulatoren schieben das Schnittgut, ohne es zeitaufwendig anzuheben. Das geht mit einer kürzeren Rückführstrecke und geringerem Flächenbedarf einher. Für das Beschicken sieht das Konzept anstelle von Kettenförderern einen zusätzlichen Plattenschieber vor. Dieser übernimmt sowohl das Beschicken der Rohplatte als auch das Nachschieben der Streifen und Nachschnitteile. Das Konzept sorgt für einen kontinuierlichen Materialfluss. Einschübe, Manipulatoren, Pufferplätze, Bürstenflächen arbeiten Hand in Hand und richten jedes Teil vor dem Schnitt automatisch aus. Die fertigen Werkstücke kommen immer vereinzelt, etikettiert, gereinigt und in der vorgegebenen Orientierung aus der Anlage heraus. Ima Schelling hat weiterhin den bisher pneumatischen Druckbalken mit einem elektrischen Antrieb versehen. Dank ihres modularen Aufbaus ist die Anlage flexibel konfigurier- und automatisierbar.

Unter dem Motto »Welcome to the NeighbourWood« lädt Ima Schelling vom 3. bis 7. Mai 2021 zum hybriden Open House nach Lübbecke ein, vor Ort oder online. Infos und Anmeldung unter www.imaschelling.com.

