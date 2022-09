Zuwachs für die Fertigung

Die Felder Group hat die Beratung, den Verkauf und Servicedienstleistungen für Saomad CNC Bearbeitungsmaschinen zur Fenster- und Türenfertigung in Österreich, Deutschland und Südtirol übernommen. Zusätzlich zu Format4 ergänzen die Saomad CNC-Modelle »Just« und »Mirai« das Felder-Group-Lieferprogramm.

Das Familienunternehmen Saomad aus der Region Venetien in Italien beschäftigt sich seit über 50 Jahren mit Maschinenbau für die Fenster- und Türenfertigung, ist international renommiert und passt als Systempartner zum österreichischen Traditionsunternehmen Felder.

In der Branche ist man sich einig – Fachkräftemangel und Preisdruck, hohe Qualitätsanforderungen aber auch immer kürzere Lieferzeiten setzen Fenster- und Türenfertigungsbetriebe massiv unter Druck. Genau hier setzt die Felder-Group an und erarbeitet gemeinsam mit Kunden eine neue, auf Produktivität und Ertrag ausgerichtete Produktionslösung. »Alles aus einer Hand« war schon immer das Credo der Tiroler Maschinenbauer – Beratung, Projektierung, Projektbegleitung, Produktion, Lieferung und Inbetriebnahme der Maschinen, Endabnahme, aber auch Einschulung an Maschinen und Software stellen Produktivität ab dem ersten Arbeitseinsatz mit neuen Fertigungslösungen sicher. Kundendiensttechniker mit kurzen Wegen aus zahlreichen eigenen Verkaufs- und Servicestellen sichern zudem schnellen Vor-Ort-Service und damit permanente Maschinenverfügbarkeit – ein von den Felder-Group-Kunden geschätzter Umstand.

Felder KG

A-6060 Hall in Tirol

Tel. +43 5223 5850-0

www.felder-group.com



Weitere Neuheiten von Felder: