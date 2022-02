Freiheit für eigene Ideen

Eigene Ideen lassen sich auf der CNC perfekt realisieren. Voraussetzung ist jedoch Software, die da mitspielt. Armin Brucic stellt die neuen Felder-Software »F4 Integrate« vor.

Als Komplettanbieter im Holzsektor, also von einer kleinen Hobelmaschine bis hin zu CNC-Anlagen, die durch Roboter be- und entladen werden, ist die Felder Group schon bekannt. Es war nur eine Frage der Zeit, bis wir nicht mehr nur Softwaremodule oder Makros selbst entwickeln, sondern eben auch eine eigene CNC-Software.

Felder-Software für das Handwerk 4.0

Damit können auch Handwerker vernetzt fertigen. Unser Ziel war ein verlässlicher und reibungsloser Workflow an der CNC sowie Vernetzungsmöglichkeiten zu Branchensoftware. Schnittstellen zu den gängigen Branchenprogrammen sollten dem Tischler und Schreiner helfen, eigene Ideen umzusetzen. Diese Freiheit und Flexibilität ermöglicht jetzt unsere Software »F4 Integrate«. Trotz komplexer Funktionen vereint sie alle Komponenten für die CNC-Bearbeitung in einer intuitiv bedienbaren und übersichtlichen Oberfläche. Dazu gehören das CAD/CAM-Modul »F4 Create«, das Bedienmodul »F4 Operate« sowie die Werkzeugdatenbank »F4 Toolbox«.

F4 Create

Dieses bedienerfreundliche Modul bietet eine 3D-CAD/CAM-Umgebung zum Planen und Programmieren mit 3D-Bauteilsimulator. In der umfangreichen 3D-CAD/CAM-Umgebung werden die Arbeitsprogramme erstellt. In der intuitiven Bedienoberfläche lassen sich Bohr-, Fräs- und Sägebearbeitungen schnell planen und individuell anpassen. Durch umfangreiche CAD-Funktionen, interaktive Hilfe sowie den integrierten 3D-Bauteilsimulator ist F4 Create schnell erlernbar, einfach bedienbar und bietet höchste Sicherheit für einen reibungslosen und profitablen Arbeitsablauf, auch bei Stückzahl 1.

F4 Operate

Diese Lösung für die Maschinenbedienung liefert alle Informationen zur laufenden Bearbeitung. Die Steuerung und Bedienung der CNC erfolgt dann direkt in F4 Operate. Alle erstellten Programme werden im G-Code-Format an die Maschine übergeben. Das Cockpit von F4 Operate zeigt alle relevanten Bearbeitungsdaten wie die aktive G-Code Zeile des aktiven Programms und die Achsparameter übersichtlich an.

F4 Toolbox

Diese dreidimensionale Werkzeugdatenbank verfügt über eine Touchscreenfunktion, eine Kollisionskontrolle sowie eine Bibliothek für individuelle Werkzeuge. Die Werkzeugdatenbank zeigt alle Bohrer, Fräser, Sägeblätter, Messer, Dübel- oder Schleifwerkzeuge realitätsgetreu in einer dauerhaften 3D-Ansicht an. Werkzeuge können individuell an die HSK-Aufnahme, Aggregate oder die Bohreinheit zugewiesen werden, die Kollisionskontrolle warnt bei Zuweisungsfehlern. Die Maschinenbediener können über das integrierte CAD profilierte Werkzeuge anlegen, bearbeiten und viele Parameter dann in F4 Create abrufen.

Mit Emotion und am Puls der Zeit

Wir stehen im engen Kontakt zu unseren Kunden weltweit und kennen ihre Arbeitsweisen und Wünsche. Dieses Wissen steckt in der Software. In diesem Sinne entwickeln wir die Software nun ständig weiter – mit Emotion und am Puls der Zeit.