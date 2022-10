Tragendes Detail

Basys erweitert sein Sortiment um einen dreidimensional justierbaren Oberblendenhalter aus massivem Stahl. Die Verschraubung des Oberblendenhalters mit der Blende erfolgt vorab im Türenwerk. Für die Montage vor Ort wird die Blende in den Rahmen gesetzt, die zwei Klemmschrauben am Blendenhalter gelöst und der Haltestift in die rahmenseitige Bohrung eingeführt. Über zwei Verstellspindeln lässt sich die Lage der Zwischenplatte einstellen, was die Blende um +/- 3 mm in der Höhe justiert. Das Verstellen der zwei Schrauben ermöglicht das seitliche Verschieben in vier Richtungen, um Seiten- und Anpressdruck um +/-3,5 bzw. +/-1 mm zu bestimmen.

