3D-Justierung neu gedacht

Mit der Bandaufnahme STV Inclino 3-D hat BaSys das Thema der dreidimensionalen Justierung neu gedacht. Das Band für die Einstellung der seitlichen Falzluft wird innerhalb der Bandaufnahme gekippt. Das ermöglicht insbesondere bei leichteren Bandsystemen für Wohnungstüren die präzise und simple Einstellung in drei Richtungen. Der Name »Inclino« weist auf die neue Bewegungsart hin, die ähnlich wie ein Gelenk in der Gelenkpfanne funktioniert. Dazu werden die drei Schrauben der Stahltasche gelöst und das Band mit dem Rahmenteil eingeführt. Die mittlere Schraube dient nun zunächst zum Fixieren, aber auch, um den Anpressdruck der Dichtung festzulegen. Danach wird das Band wie gewohnt in der Höhe eingestellt; die seitliche Falzluftjustierung funktioniert über das Kippen des Bandes innerhalb der Stahltasche. Sind Höhe und seitliche Falzluft eingestellt, werden auch die obere und untere Schraube festgedreht. Die neue Bandaufnahme verzichtet auf die üblichen Spindeln, über die normalerweise die Seitenverstellung erfolgt. STV Inclino 3-D ist für Stahlzargen verfügbar, aber auch als Einschraubvariante mit Abdeckwinkel für Block- und Umfassungszargen aus Holz. Sie funktioniert herstellerunabhängig.

Bartels Systembeschläge GmbH

32689 Kalletal

Tel.: +49 5264 6473-0

www.basys.biz