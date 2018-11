Die mobile Eventküche ist in Anlehnung an Werkzeugcontainer aus stapelbaren Boxen auf großen Transportrollen konzipiert. Die Ausführung in feiner Möbelqualität unter Verwendung von massivem Ahorn, HPL Fenix in der Farbstellung Cacao Orinoco und Edelstahl lässt aber die Frage nach der Gebrauchstauglichkeit aufkommen! Jonas Kittel, Neumayer & Feller, 76275 Ettlingen. Erwähnung Gestaltete Gesellenstücke 2018