Gegenläufige Trapeze von Gestell und Aufsatz prägen die dynamische Gestalt der vertikal achsensymmetrischen Vitrine in Esche. Das Möbel ist für die Aufbewahrung von Spirituosen gedacht. Auf Gehrung verbundene Rahmen addieren sich in der Tiefe, wobei jede zweite Aufrechte ausgelassen wird. So entstehen an den Seiten reizvolle Zwischenräume. Die linksseitig mit Zapfenbändern angeschlagene Drehtür, konstruktive eine auf Gehrung gerahmte Scheibe, schlägt flächenbündig in den Korpus ein. Glasböden und flacher Schubkasten unterstützen den luftigen Charakter der Vitrine. Leonard Schulz, Schreinerei Muny, 70806 Kornwestheim. Auszeichnung Gestaltete Gesellenstücke 2018