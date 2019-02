Die rustikale Bank in Fichtealtholzfurnier und geräucherter Eiche lehnt sich an ein geräumiges Magazin an. Schuhputzlade, Schirm und Kissen durchbrechen als humorvolle Requisiten die Symmetrie. Der seitliche hohe Auszug für Stiefel läuft auf einem mechanischen Vollauszug. Die Klappe ist als profilierter Rahmen mit filzbelegter Füllung ausgeführt. »Stollen« und mittlere Vertikale wurden aufgesetzt! Veronika Zobel, Schreinerei Mayer, 87561 Oberstdorf Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Der großvolumige Schrank in gebleichter Weißtanne auf einem Betonsockel ist als Magazin für eine Fotoausrüstung gedacht: An der Innenseite der Koffertüren können Stative mit Klettbändern fixiert werden. Der mit Filz gepolsterte Innenkorpus mit drei Schubkästen dient der Ablage von Kamera und Objektiven. Die seitlichen Schubkästen sind mechanisch geführt, der mittlere läuft auf Nutleisten. Türen sind mit geraden Lappenbändern angeschlagen. Die flächenbündig eingesetzten kantigen Griffmulden aus Stahlblech setzen einen markanten Akzent. Dominik Dottl, Schreinerei Bredenhöller, 85625 Glonn Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Das Aufbewahrungsmöbel für den Flur gliedert sich in ein offenes Stahlgestell und einen schwebend auf Distanzflanschen montierten Korpus in Nussbaum und mattweißem Lack. Auf dessen durchlaufender Grundplatte trennen vertikale Schiede aus Stahlblech drei Öffnungsfunktionen: eine seitlich verschiebbare Haube mit verdeckter mechanischer Führung, eine abgewinkelte Klappe in der Mitte und ganz rechts eine Kofferklappe. Ein Filzbelag auf den Metallschienen dämpft den Anschlag der beweglichen Teile. Bernhard Bals, Schreinerei Hutter-Huber, 82290 Landsberied Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Der Tisch besteht aus einem zentralen Magazin mit aufliegender Platte und zwei klappbaren Erweiterungen in Form gekappter Ellipsen. Die flexible Mittellage bildet durch eine beidseitige V-Nut das Scharnier. Die seitlichen Aussteller sind als Seitenaufdoppelung mit zwei Scharnieren ausgeführt. Geschickt verbreitern die in Tür und Schubkastendoppel eingesetzten horizontalen Leisten optisch den schlanken Mittelteil des Tisches. Der markante Farb- und Materialkontrast von Eiche, schwarzer MDF und schwarzem HPL gibt dem Möbel seine besondere grafische Anmutung.Lukas Plumeyer, Schreinerei Ackermann, 97355 Wiesenbronn. Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Das kreuzüberblattete Gestell mit einer stirnseitig geschraubten Traverse ist in die konisch gehobelten Zargen formschlüssig eingelassen und von innen mit Schrauben fixiert. So kann der Tisch zum Transport in vier Teile zerlegt werden. Die beiden Schubkästen sind zwischen den in die Platte eingegrateten Zargen und der Mittelwand auf Nutleisten geführt. Ein solides, in massiver Eiche gearbeitetes Gesellenstück!Josef Stadler, Schreinerei Müller, 84539 Ampfing Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Die aufgedoppelten Metallfronten verleihen dem traditionell anmutenden Sideboard in Eiche einen modernen Ausdruck. Der Außenkorpus in massiver Plattenbauweise zeigt offene und durchgestemmte Fingerzinken, der kleine, hängend auf Nutleisten geführte Schubkasten im Inneren offene Schwalbenschwänze. Thomas Wimmer, Schreinerei Sigrüner, 84543 Winhöring Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Drei Korpuswürfel sind mit zwei massiven, geschlitzten Rahmen aus Eiche verbunden und als frei tragende Brückenkonstruktion von einem Rahmengestell eingefasst. Die beiden äußeren Module sind in Eiche auf Gehrung furniert, die Türen zeigen Kreuzfugen. Der mittlere Korpus ist mit rückseitig lackiertem Glas belegt. Seine Front ist als hohes Schubkastendoppel ausgeführt. Der mechanische Auszug ist selbsteinziehend und unterflur geführt. Alle Fronten werden über verdeckte Griffmulden geöffnet. Philipp Kurschnir, Schreinerei Hoku, 91301 Forchheim

Wie ein Schmuckkästchen ist diese Staffelei aus Zwetschge und Glas mit ihren verschiedenen Verstellfunktionen und Ablagen gearbeitet. Die Perfektion der Ausführung ist gleichermaßen Voraussetzung für einwandfreie Funktion wie ein wesentlicher Teil der Ästhetik. Jose Diez de la Torre, Schindler Fenster und Fassaden, 93429 Roding-Wiesing

