Gleichgroße Korpuselemente sind mit jeweils vier rückseitig justierbaren Magneten in entsprechenden Aufnahmen einer wandhängenden Stahlplatte befestigt. Die in Nussbaum furnierten Korpusmodule sind auf Gehrung gefaltet, die Rückwand wurde eingenutet. MDF-Fronten und Wandpaneel sind in abgestuften Petroltönen lackiert. Marco Wohlfart, Brenner Einrichtungshaus, 73087 Bad Boll. Detailpreis Gestaltete Gesellenstücke 2018