Klar durchformuliertes Lowboard in Eiche und grauem Lack auf Stahlscheiben: Der auf Gehrung gefügte liegende Quader wird durch eine asymmetrisch gesetzte vertikale Fuge und die dünnen eingesetzten Griffprofile in vier Flächen geteilt. Innen erwecken Hirnholz-Anleimer den Eindruck einer voll massiven Bauweise. Stimmig proportionierte und sauber gearbeitete englische Züge. Die schwarzen Klappenhalter fallen stark auf! Jonas Schäfer, Schreinerei Back, 97702 Reichenbach

Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Klar durchformuliertes Lowboard in Eiche und grauem Lack auf Stahlscheiben: Der auf Gehrung gefügte liegende Quader wird durch eine asymmetrisch gesetzte vertikale Fuge und die dünnen eingesetzten Griffprofile in vier Flächen geteilt. Innen erwecken Hirnholz-Anleimer den Eindruck einer voll massiven Bauweise. Stimmig proportionierte und sauber gearbeitete englische Züge. Die schwarzen Klappenhalter fallen stark auf! Jonas Schäfer, Schreinerei Back, 97702 Reichenbach

Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Klar durchformuliertes Lowboard in Eiche und grauem Lack auf Stahlscheiben: Der auf Gehrung gefügte liegende Quader wird durch eine asymmetrisch gesetzte vertikale Fuge und die dünnen eingesetzten Griffprofile in vier Flächen geteilt. Innen erwecken Hirnholz-Anleimer den Eindruck einer voll massiven Bauweise. Stimmig proportionierte und sauber gearbeitete englische Züge. Die schwarzen Klappenhalter fallen stark auf! Jonas Schäfer, Schreinerei Back, 97702 Reichenbach

Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Klar durchformuliertes Lowboard in Eiche und grauem Lack auf Stahlscheiben: Der auf Gehrung gefügte liegende Quader wird durch eine asymmetrisch gesetzte vertikale Fuge und die dünnen eingesetzten Griffprofile in vier Flächen geteilt. Innen erwecken Hirnholz-Anleimer den Eindruck einer voll massiven Bauweise. Stimmig proportionierte und sauber gearbeitete englische Züge. Die schwarzen Klappenhalter fallen stark auf! Jonas Schäfer, Schreinerei Back, 97702 Reichenbach

Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Das auf den ersten Blick etwas schwere Sidebord bildet mit dem massiven Gestell ein Doppeltrapez. Die Zwischenwand des Korpus ist leicht geneigt, was der Front eine zusätzliche Dynamik gibt. Passend zum fingergezinkten Korpus aus massiver Ulme sind auch die mechanisch geführten Schubkästen mit Fingerzinken verbunden. Ein Hingucker sind die Doppel mit ihren zurückgesetzten mit Messingblech belegten Flächen.Julian Mühlbauer, Lignum Manufaktur, 97286 Winterhausen

Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Das auf den ersten Blick etwas schwere Sidebord bildet mit dem massiven Gestell ein Doppeltrapez. Die Zwischenwand des Korpus ist leicht geneigt, was der Front eine zusätzliche Dynamik gibt. Passend zum fingergezinkten Korpus aus massiver Ulme sind auch die mechanisch geführten Schubkästen mit Fingerzinken verbunden. Ein Hingucker sind die Doppel mit ihren zurückgesetzten mit Messingblech belegten Flächen.Julian Mühlbauer, Lignum Manufaktur, 97286 Winterhausen

Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Das auf den ersten Blick etwas schwere Sidebord bildet mit dem massiven Gestell ein Doppeltrapez. Die Zwischenwand des Korpus ist leicht geneigt, was der Front eine zusätzliche Dynamik gibt. Passend zum fingergezinkten Korpus aus massiver Ulme sind auch die mechanisch geführten Schubkästen mit Fingerzinken verbunden. Ein Hingucker sind die Doppel mit ihren zurückgesetzten mit Messingblech belegten Flächen.Julian Mühlbauer, Lignum Manufaktur, 97286 Winterhausen

Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Wandhängender Sekretär in der Gestalt eines Buches. Der Rücken ist massiv in Nussbaum ausgeführt, die Deckel sind zusammengesetzt, blau lasiert und in Nussbaum furniert. Feinjähriges Eschefurnier deutet den Seitenschnitt an. Innen zeigt sich eine setzkastenartige Teilung mit offenen Fächern und kleinen Schüben. Der Seilzug des Klappenhalters läuft in eine doppelte Innenwand. Die Schreibfläche aus Schichtstoff sowie die Intarsien der Rückwand lassen einen Patchwork-Charakter entstehen, verstärkt durch die Bänderabdeckungen. Lea Jüngling, Koch Möbelwerkstätten, 85123 Karlskron

Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Wandhängender Sekretär in der Gestalt eines Buches. Der Rücken ist massiv in Nussbaum ausgeführt, die Deckel sind zusammengesetzt, blau lasiert und in Nussbaum furniert. Feinjähriges Eschefurnier deutet den Seitenschnitt an. Innen zeigt sich eine setzkastenartige Teilung mit offenen Fächern und kleinen Schüben. Der Seilzug des Klappenhalters läuft in eine doppelte Innenwand. Die Schreibfläche aus Schichtstoff sowie die Intarsien der Rückwand lassen einen Patchwork-Charakter entstehen, verstärkt durch die Bänderabdeckungen. Lea Jüngling, Koch Möbelwerkstätten, 85123 Karlskron

Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Wandhängender Sekretär in der Gestalt eines Buches. Der Rücken ist massiv in Nussbaum ausgeführt, die Deckel sind zusammengesetzt, blau lasiert und in Nussbaum furniert. Feinjähriges Eschefurnier deutet den Seitenschnitt an. Innen zeigt sich eine setzkastenartige Teilung mit offenen Fächern und kleinen Schüben. Der Seilzug des Klappenhalters läuft in eine doppelte Innenwand. Die Schreibfläche aus Schichtstoff sowie die Intarsien der Rückwand lassen einen Patchwork-Charakter entstehen, verstärkt durch die Bänderabdeckungen. Lea Jüngling, Koch Möbelwerkstätten, 85123 Karlskron

Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Wandhängender Sekretär in der Gestalt eines Buches. Der Rücken ist massiv in Nussbaum ausgeführt, die Deckel sind zusammengesetzt, blau lasiert und in Nussbaum furniert. Feinjähriges Eschefurnier deutet den Seitenschnitt an. Innen zeigt sich eine setzkastenartige Teilung mit offenen Fächern und kleinen Schüben. Der Seilzug des Klappenhalters läuft in eine doppelte Innenwand. Die Schreibfläche aus Schichtstoff sowie die Intarsien der Rückwand lassen einen Patchwork-Charakter entstehen, verstärkt durch die Bänderabdeckungen. Lea Jüngling, Koch Möbelwerkstätten, 85123 Karlskron

Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Wandhängender Sekretär in der Gestalt eines Buches. Der Rücken ist massiv in Nussbaum ausgeführt, die Deckel sind zusammengesetzt, blau lasiert und in Nussbaum furniert. Feinjähriges Eschefurnier deutet den Seitenschnitt an. Innen zeigt sich eine setzkastenartige Teilung mit offenen Fächern und kleinen Schüben. Der Seilzug des Klappenhalters läuft in eine doppelte Innenwand. Die Schreibfläche aus Schichtstoff sowie die Intarsien der Rückwand lassen einen Patchwork-Charakter entstehen, verstärkt durch die Bänderabdeckungen. Lea Jüngling, Koch Möbelwerkstätten, 85123 Karlskron

Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Schrank in Rüster mit Türbespannung aus Japanpapier. Fachböden, Kleiderauszug und Schubkästen aus Ahorn wirken wie austauschbare Komponenten, was sie bei nährem Hinsehen aber nicht sind: Fachböden sind wie Tablare in Nutleisten geführt, Hosenbügel und Schubkästen haben eine eigene Führung. Anstelle des etwas gedrungenen Gestells hätten die massiven Seiten bis zum Boden durchlaufen können, was der angestrebten Leichtigkeit mehr entsprochen hätte.Marcel Sebastian Neu, Schreinerei Schmid, 86971 Peiting

Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Schrank in Rüster mit Türbespannung aus Japanpapier. Fachböden, Kleiderauszug und Schubkästen aus Ahorn wirken wie austauschbare Komponenten, was sie bei nährem Hinsehen aber nicht sind: Fachböden sind wie Tablare in Nutleisten geführt, Hosenbügel und Schubkästen haben eine eigene Führung. Anstelle des etwas gedrungenen Gestells hätten die massiven Seiten bis zum Boden durchlaufen können, was der angestrebten Leichtigkeit mehr entsprochen hätte.Marcel Sebastian Neu, Schreinerei Schmid, 86971 Peiting

Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Schrank in Rüster mit Türbespannung aus Japanpapier. Fachböden, Kleiderauszug und Schubkästen aus Ahorn wirken wie austauschbare Komponenten, was sie bei nährem Hinsehen aber nicht sind: Fachböden sind wie Tablare in Nutleisten geführt, Hosenbügel und Schubkästen haben eine eigene Führung. Anstelle des etwas gedrungenen Gestells hätten die massiven Seiten bis zum Boden durchlaufen können, was der angestrebten Leichtigkeit mehr entsprochen hätte.Marcel Sebastian Neu, Schreinerei Schmid, 86971 Peiting

Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Schrank in Rüster mit Türbespannung aus Japanpapier. Fachböden, Kleiderauszug und Schubkästen aus Ahorn wirken wie austauschbare Komponenten, was sie bei nährem Hinsehen aber nicht sind: Fachböden sind wie Tablare in Nutleisten geführt, Hosenbügel und Schubkästen haben eine eigene Führung. Anstelle des etwas gedrungenen Gestells hätten die massiven Seiten bis zum Boden durchlaufen können, was der angestrebten Leichtigkeit mehr entsprochen hätte.Marcel Sebastian Neu, Schreinerei Schmid, 86971 Peiting

Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Schrank in Rüster mit Türbespannung aus Japanpapier. Fachböden, Kleiderauszug und Schubkästen aus Ahorn wirken wie austauschbare Komponenten, was sie bei nährem Hinsehen aber nicht sind: Fachböden sind wie Tablare in Nutleisten geführt, Hosenbügel und Schubkästen haben eine eigene Führung. Anstelle des etwas gedrungenen Gestells hätten die massiven Seiten bis zum Boden durchlaufen können, was der angestrebten Leichtigkeit mehr entsprochen hätte.Marcel Sebastian Neu, Schreinerei Schmid, 86971 Peiting

Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Die kompakte Truhe greift das beliebte Thema des Holzstapels auf: Der Korpus aus schwarz durchgefärbter MDF ist in Eiche furniert, auf den Stirnseiten mit Hirnholzfurnier. Durchlaufende Nuten bis in den schwarzen Grund der Platte täuschen gestapelte Balken vor, in die Nuten eingesetzte Holzstücke dienen als Griffe und wirken wie die Enden von Stapelleisten. Zusätzlich sind die angedeuteten Balken mit oxydierten Stahlbändern gebündelt. Auch der Korpus der Schiebelade ist furniert. Die hellen Gasdruckfedern wirken als Fremdkörper, in Schwarz wären sie hier weniger auffällig. Ein rustikaler Auftritt!Nico Kunz, Schreinerei Bauer, 92690 Pressath

Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Die kompakte Truhe greift das beliebte Thema des Holzstapels auf: Der Korpus aus schwarz durchgefärbter MDF ist in Eiche furniert, auf den Stirnseiten mit Hirnholzfurnier. Durchlaufende Nuten bis in den schwarzen Grund der Platte täuschen gestapelte Balken vor, in die Nuten eingesetzte Holzstücke dienen als Griffe und wirken wie die Enden von Stapelleisten. Zusätzlich sind die angedeuteten Balken mit oxydierten Stahlbändern gebündelt. Auch der Korpus der Schiebelade ist furniert. Die hellen Gasdruckfedern wirken als Fremdkörper, in Schwarz wären sie hier weniger auffällig. Ein rustikaler Auftritt!Nico Kunz, Schreinerei Bauer, 92690 Pressath

Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Die kompakte Truhe greift das beliebte Thema des Holzstapels auf: Der Korpus aus schwarz durchgefärbter MDF ist in Eiche furniert, auf den Stirnseiten mit Hirnholzfurnier. Durchlaufende Nuten bis in den schwarzen Grund der Platte täuschen gestapelte Balken vor, in die Nuten eingesetzte Holzstücke dienen als Griffe und wirken wie die Enden von Stapelleisten. Zusätzlich sind die angedeuteten Balken mit oxydierten Stahlbändern gebündelt. Auch der Korpus der Schiebelade ist furniert. Die hellen Gasdruckfedern wirken als Fremdkörper, in Schwarz wären sie hier weniger auffällig. Ein rustikaler Auftritt!Nico Kunz, Schreinerei Bauer, 92690 Pressath

Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Die kompakte Truhe greift das beliebte Thema des Holzstapels auf: Der Korpus aus schwarz durchgefärbter MDF ist in Eiche furniert, auf den Stirnseiten mit Hirnholzfurnier. Durchlaufende Nuten bis in den schwarzen Grund der Platte täuschen gestapelte Balken vor, in die Nuten eingesetzte Holzstücke dienen als Griffe und wirken wie die Enden von Stapelleisten. Zusätzlich sind die angedeuteten Balken mit oxydierten Stahlbändern gebündelt. Auch der Korpus der Schiebelade ist furniert. Die hellen Gasdruckfedern wirken als Fremdkörper, in Schwarz wären sie hier weniger auffällig. Ein rustikaler Auftritt!Nico Kunz, Schreinerei Bauer, 92690 Pressath

Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Der Schreibtisch in Kirschbaum und Schichtstoff gliedert sich in den brückenförmigen Grundkörper und die in die rechte Seite abgestuft eingesetzten Korpuselemente mit Schubkasten und Tür. Platte und Seiten sind massiv und in der Gehrung auf Abstand durch eingelassene Stahlrohrwinkel verbunden. Die eingesetzten Volumen sind eigenständige, offen gezinkte Korpuselemente. Man hätte sie auch auf einer Grundplatte mit Rollen als Satellit ausführen können. Der Reiz lag hier aber offensichtlich in der scheinbaren Durchdringung mit der durchlaufenden vertikalen Griffleiste. Tobias Maier, Schreinerei Koller, 92551 Stulln

Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Der Schreibtisch in Kirschbaum und Schichtstoff gliedert sich in den brückenförmigen Grundkörper und die in die rechte Seite abgestuft eingesetzten Korpuselemente mit Schubkasten und Tür. Platte und Seiten sind massiv und in der Gehrung auf Abstand durch eingelassene Stahlrohrwinkel verbunden. Die eingesetzten Volumen sind eigenständige, offen gezinkte Korpuselemente. Man hätte sie auch auf einer Grundplatte mit Rollen als Satellit ausführen können. Der Reiz lag hier aber offensichtlich in der scheinbaren Durchdringung mit der durchlaufenden vertikalen Griffleiste. Tobias Maier, Schreinerei Koller, 92551 Stulln

Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Der Schreibtisch in Kirschbaum und Schichtstoff gliedert sich in den brückenförmigen Grundkörper und die in die rechte Seite abgestuft eingesetzten Korpuselemente mit Schubkasten und Tür. Platte und Seiten sind massiv und in der Gehrung auf Abstand durch eingelassene Stahlrohrwinkel verbunden. Die eingesetzten Volumen sind eigenständige, offen gezinkte Korpuselemente. Man hätte sie auch auf einer Grundplatte mit Rollen als Satellit ausführen können. Der Reiz lag hier aber offensichtlich in der scheinbaren Durchdringung mit der durchlaufenden vertikalen Griffleiste. Tobias Maier, Schreinerei Koller, 92551 Stulln

Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Der Schreibtisch in Kirschbaum und Schichtstoff gliedert sich in den brückenförmigen Grundkörper und die in die rechte Seite abgestuft eingesetzten Korpuselemente mit Schubkasten und Tür. Platte und Seiten sind massiv und in der Gehrung auf Abstand durch eingelassene Stahlrohrwinkel verbunden. Die eingesetzten Volumen sind eigenständige, offen gezinkte Korpuselemente. Man hätte sie auch auf einer Grundplatte mit Rollen als Satellit ausführen können. Der Reiz lag hier aber offensichtlich in der scheinbaren Durchdringung mit der durchlaufenden vertikalen Griffleiste. Tobias Maier, Schreinerei Koller, 92551 Stulln

Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Der Schreibtisch in Kirschbaum und Schichtstoff gliedert sich in den brückenförmigen Grundkörper und die in die rechte Seite abgestuft eingesetzten Korpuselemente mit Schubkasten und Tür. Platte und Seiten sind massiv und in der Gehrung auf Abstand durch eingelassene Stahlrohrwinkel verbunden. Die eingesetzten Volumen sind eigenständige, offen gezinkte Korpuselemente. Man hätte sie auch auf einer Grundplatte mit Rollen als Satellit ausführen können. Der Reiz lag hier aber offensichtlich in der scheinbaren Durchdringung mit der durchlaufenden vertikalen Griffleiste. Tobias Maier, Schreinerei Koller, 92551 Stulln

Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Der Schreibtisch in Kirschbaum und Schichtstoff gliedert sich in den brückenförmigen Grundkörper und die in die rechte Seite abgestuft eingesetzten Korpuselemente mit Schubkasten und Tür. Platte und Seiten sind massiv und in der Gehrung auf Abstand durch eingelassene Stahlrohrwinkel verbunden. Die eingesetzten Volumen sind eigenständige, offen gezinkte Korpuselemente. Man hätte sie auch auf einer Grundplatte mit Rollen als Satellit ausführen können. Der Reiz lag hier aber offensichtlich in der scheinbaren Durchdringung mit der durchlaufenden vertikalen Griffleiste. Tobias Maier, Schreinerei Koller, 92551 Stulln

Fotos: Studio Pfleiderer für dds