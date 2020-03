Die Über-Fräse ist da!

dds-Leser kennen die Shaper Origin von Shaper Tools aus den Anwendungstests der dds-Redaktion. Jetzt kommt die Antwort auf viele Anfragen: Am 17. März 2020, direkt vor dem ursprünglichen Termin der Messe Holz-Handwerk startet der Vertrieb der »Origin«-Oberfräse.

Hat sie das Potenzial eines iPhones für die Elektrowerkzeuge? Display und Fingerwisch statt Schablone? Ein Werkzeug, bei dem die App, die digitale Software, wichtiger wird als die Hardware? Wenn jedes Update aus der Cloud neue Anwendungsfelder und Möglichkeiten eröffnet? Die Shaper Origin ist eine handgeführte CNC-Oberfräse des Start-ups Shaper Tools aus San Francisco, seit Januar 2019 Schwesterunternehmen von Festool unter dem Dach von TTS.

Shaper Origin: Fingerwisch statt Schablone

Die Handoberfräse als klassisches Schreinerwerkzeug kommt mit der Shaper Origin ins digitale Zeitalter. »Mit der Shaper Origin bringen wir die CNC-Präzision in die Welt der handgeführten Fräsen«, konkretisiert TTS-Vorstand Christian Oltzscher im dds-Gespräch. Das Herzstück des Produkts ist die computergestützte Bildverarbeitungstechnik, die die Position des Werkzeugs auf dem Werkstück verfolgt. Eine automatische Positionskorrektur passt die Position des Schneidebits so an, dass sie genau dem digitalen Entwurf folgt.

In Europa ist die Shaper Origin ab dem 17. März 2020 verfügbar – nur im Direktvertrieb unter www.shapertools.com/europe. Bei 2890 Euro netto liegt der Werkzeugpreis. Lokaler Support, Trainingskonzepte, Vertrieb & Reparaturen kommen aus der Niederlassung in Echterdingen, nahe dem Stuttgarter Flughafen.

Alle Produkte und Dienstleistungen können auf der Holz-Handwerk bei Shaper Tools auf dem Messestand in Halle 12, Stand 209 ausprobiert werden. Auf dem dds-Stand in Halle 9, Stand 224 gibt es eine Testüberraschung und eine Gewinnspielaktion. -HN

Hintergrundinfos: CNC-Präzision im Werkzeug

nur online! Marktstart in Europa Ab dem 17. März 2020 kann die Origin in Europa und damit auch in Deutschland bestellt werden. Nur im Direktvertrieb unter www.shapertools.com/europe Mehr bei Shaper Tools Halle 12, Stand 209

3. März 2020