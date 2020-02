Hokubema präsentiert auf der Holz-Handwerk unter anderem seine neue Panhans-Formatkreissäge 680|200 mit superleichtgängigem und wartungsfreiem Doppelrollwagen.

Hokubema in Sigmaringen ist spezialisiert auf Standardmaschinen und präsentiert auf der Holz-Handwerk die neue Formatkreissäge »680|200« von Panhans. Sie folgt auf das Modell »690«, welches als zuverlässige Maschine auf dem Markt etabliert ist. Das neue Modell baut auf den Eigenschaften auf und zeigt sich dabei komplett generalüberholt. Neben einer hochwertigen Standardausstattung zeichnet die Maschine ein besonderes High light aus, ein superleichtgängiger Doppelrollwagen mit präzisem Lauf. An jeder beliebigen Position lässt er sich stufenlos arretieren. Die Leichtgängigkeit bleibt auch nach vielen Jahren der Belastung und Verschmutzung bestehen. Der Doppelrollwagen benötigt keinerlei Wartung. Der Winkel des Längenanschlags lässt sich manuell um bis zu jeweils 46° in beiden Richtungen verstellen. Eine flache, unterhalb der Arbeitsebene im Querschlitten eingelassene Digitalanzeige zeigt den Winkel exakt an. Der Querschlitten lässt sich einerseits bei Nichtgebrauch zur Seite schwenken. Andererseits lässt er sich aber auch bei großen Werkstücken und Winkelschnitten durch Ausziehen des Metallrahmens deutlich verbreitern. Somit muss der Bediener große und schwere Werkstücke beim Zuschnitt nicht mehr von Hand stützen.

Außerdem präsentiert Panhans eine große Auswahl an Sicherheitstechnik für Maschinen und Werker. Ein Beispiel dafür ist der Vorschubapparat »76« von Panhans für Tisch- und Formatkreissägen.

Dieser Vorschubapparat, bietet nicht nur Schutz vor dem Sägeblatt, mit einem eigenen Absauganschluss ermöglicht er staubfreies Arbeiten und trägt somit zum Gesundheitsschutz bei. Einfach, schnell werkzeuglos lässt sich der Vorschubapparat am Parallelanschlag der Formatkreissäge verschiedener Fabrikate montieren.

Halle 9, Stand 324

Hokubema Maschinenbau GmbH

72488 Sigmaringen

Tel.: (07571) 755-0, Fax: -222

www.panhans.de

28. Februar 2020