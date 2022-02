Stilsicher im Trend

Die Möbelgriffe der Häfele-Kollektion 2021 stammen aus den Ateliers renommierter deutscher Designstudios wie Byform Productdesign und Sartory Design. Auch internationale Designgrößen wie Addison Weeks, Ken Harroff, Matthew Quinn und Belwith Keeler aus den USA sowie der italienische Architekt Mario Mazzer haben an der neuen Kollektion mitgearbeitet. Die Entwürfe zeigen eine große Bandbreite an Ideen, einige treten mit großer Präsenz am Möbel auf, vergleichbar mit Charakterdarstellern, die sich einen großen Auftritt erlauben können. Diese Stars unter den Möbelgriffen überzeugen durch ein raffiniertes Licht- und Schattenspiel auf der Möbelfront. Griffe mit weichen Rundungen und handschmeichelnder Haptik feiern ein Comeback der organischer Formen im Möbeldesign und andere beeindrucken dadurch, dass sie im besten Sinne klar, einfach und funktional sind.

