Grau und Supergrau

Ostermann zeigt matte Kanten, denn matte Oberflächen sind im Möbelbau nach wie vor sehr gefragt. Wie groß die Vielfalt in diesem Bereich ist, verdeutlicht ein Blick auf das Farbspektrum bei der Farbe Grau.

Eine matte Oberfläche lässt diese Farbe besonders edel erscheinen und verleiht der an sich unspektakulären Farbe Anmut und Exklusivität. Doch Grau ist nicht gleich Grau! In der RAL-Classic-Farbskala finden sich zum Beispiel fast 40 verschiedene Grautöne. Die Vielfalt der Nuancen spiegelt sich ebenso bei den Plattenoberflächen und damit auch im Sortiment von Ostermann wider: Je nach Glanzgrad der Möbelplatte stehen über 40 verschiedene graue Kanten mit den Oberflächen Excellent Matt (Glanzgrad kleiner als 3) bzw. Supermatt (Glanzgrad kleiner als 7) zur Verfügung. Die jeweils passende Kante zur Platte zu finden, ist einfach: Ostermann hat in seinem Onlineshop den Platten gängiger Hersteller bereits die geeigneten Kanten zugeordnet. Gibt man Typ oder Produktname im Suchfeld ein, findet man unter den Treffern die jeweilige Kantenempfehlung von Ostermann.

