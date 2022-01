Für jedes Einsatzgebiet gibt es unter den drei neuen Akku-Schleifern von Metabo einen Spezialisten: Der Akku-Exzenterschleifer PowerMaxx SXA 12-125 BL erzielt mit seiner exzentrischen Schleifbewegung beste Ergebnisse in Sachen Oberflächenqualität. Der Akku-Sander PowerMaxx SRA 12 BL eignet sich mit seiner rechteckigen Schleifplatte für kleine Flächen und Kanten wie bei Sicherungskästen, an Türfuttern oder Fensterrahmen. Und der Akku-Multischleifer PowerMaxx SMA 12 BL erreicht mit seiner Schleifplatte in Bügeleisenform alle Eckbereiche. Für zusätzliche Flexibilität ist das Modell SRA 12 BL auch im Set mit der Schleifplatte des SMA 12 BL erhältlich – dank eines Wechselsystems können Anwender die Platte mit nur einer Schraube schnell austauschen und so zwischen Sander und Multischleifer wechseln. Die Drehzahl lässt sich bei jedem der Schleifer stufenlos einstellen. Dank ihres geringen Gewichts von nur einem Kilogramm (ohne Akkupack) sind die Schleifer auch für ausdauernde Arbeiten über Kopf geeignet.

