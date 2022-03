Spannende Alternative

Spannelement von Bessey: Für Lochraster-Arbeitstische bietet Bessey neben Ganzstahl-Tischzwingen und Schnellspannern jetzt das Spannelement TW-KLI an, das nach dem Prinzip der Hebelzwinge KliKlamp funktioniert. Es besteht aus hochwertigen Materialien: leichtes, stabiles Magnesium für den Spannbügel, glasfaserverstärkter Kunststoff für den Spannmechanismus, kaltgezogener Qualitätsstahl für die Schiene. Mit einem Bolzen am unteren Schienenende lässt sich das Element mit 150 mm Spannweite und 80 mm Ausladung werkzeuglos in die 20er-Bohrung von Arbeitstischen wie Festool MFT oder Sortimo WorkMo einsetzen. Es genügt, den Hebel zu betätigen und schon sitzt das Werkstück sicher fest, denn über einen Rastmechanismus lassen sich mit nur zwei Fingern sehr schnell bis zu 500 N Spannkraft erzielen. Und durch eine Sperrklinke bleibt das federnde, elastische Spannelement auch bei Vibrationen sicher gespannt.

