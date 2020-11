Bessey: Einhand-Tischzwinge EZR im Video

Die neue EZR von Bessey erweitert nicht nur das Tischzwingen-Sortiment um eine einhändig zu bedienende Version. Sie packt neben ihrem eigentlichen Zweck noch viele weitere Einsatzmöglichkeiten oben drauf.

Die Einhand-Tischzwinge EZR verfügt über eine spezielle Führung am Oberteil für Nuten 12 x 6,5 mm bis 12 x 8 mm sowie einen speziellen Adapter auf dem Unterteil. So ausgestattet, fixiert sie Führungsschienen verschiedenster Marken sicher mit bis zu 750 N Spannkraft. Auch zum Spannen in Profilen sowie auf Arbeitstischen ist die Zwinge geeignet. Dank vieler werkzeugloser Umsteckmöglichkeiten von Oberteil und Adapter entstehen zudem immer neue Einsatzmöglichkeiten für die Zwinge: zum ganz normalen Spannen oder Spreizen wie auch für übergreifende Fixierarbeiten, wenn der Adapter auf Ober- oder Unterteil geschoben wird. Ihre Spannweite beträgt dabei 150 mm, die Spreizweite 120-310 mm und die Ausladung 60 mm.

Die Handhabung der Einhand-Tischzwinge EZR ist ergonomisch und sicher zugleich. Ihr hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumphebel hinter der Schiene sorgt für einen sicheren Halt aus beiden Richtungen. Dank des im Griff positionierten Lösehebels kann der Gleitbügel schnell verstellt und die Zwinge nach vollendeter Arbeit wieder entfernt werden. Ebenfalls »griffbereit«: Ein in den Kunststoff-Schutzkappen integriertes Kreuzprisma, um runde, spitze und kantige Teile sicher zu fixieren.

