Die Säge zeigt, was sie will

Innovative Bedienerführung beim Plattenzuschnitt der Selco-Baureihe von Biesse: farbige LEDs führen den Bediener programmgesteuert durch die Arbeitsschritte.

Fehlervermeidung, Effizienz, Sicherheit, Ergonomie – das sind die Stichworte, mit denen sich ein neues Bedienkonzept umreißen lässt, das der italienische Maschinenhersteller Biesse für seine horizontalen Plattenaufteilsägen entwickelt hat. Das Tracking Light, eine LED-Leiste an der Vorderkante der Maschine, direkt über dem Aufgabetisch, unterstützt den Bediener beim Plattenzuschnitt bei manuellen Schritten und führt ihn durch die verschiedenen Arbeitsphasen, ohne dass eine zusätzliche Fachkraft am Bildschirm eine Simulation kontrollieren muss. Die optimierte Arbeitsorganisation mit vereinfachten Abläufen führt zu flüssigen und effizienten Schnittzyklen – ein Zugewinn für die Qualität der Produktion.

Weiße, blaue und grüne Lichtsignale in unterschiedlichen Helligkeitsstufen signalisieren dem Maschinenbediener den jeweils nächsten Schritt in der vorgesehenen Schnittfolge und führen zu einer einfachen und intuitiven Bedienung der Säge. Die bewegten und blinkenden weißen LEDs zeigen die Ladephase sowie die manuelle Drehrichtung der Platte in der Maschine an, während das stärkere und konstante weiße Licht die Breite des zu ladenden Werkstücks signalisiert. Die blauen LEDs melden sodann, dass die Platte bearbeitet wird und die auslaufenden Teile weiteren Bearbeitungen unterliegen. Die grünen LEDs schließlich zeigen an, dass die Schneidphase beendet ist und die auslaufende Platte keiner weiteren Bearbeitungen bedarf.

