Neue Pytha-Version

In Version 25 der 3D-CAD Software Phyta, die das gleichnamige Aschaffenburger Softwarehaus im Frühjahr 2021 herausbringt, wird es eine Programmierschnittstelle geben, die es jedem Anwender erlaubt, Zusatzkomponenten für Pytha selbst zu entwickeln oder in Auftrag zu geben. Damit wird es möglich sein, eigene Generatoren und Konfiguratoren zu erzeugen. Die Plug-in-Schnittstelle basiert auf der einfach zu programmierenden Scriptsprache »Lua«. Eine Referenzdokumentation sowie Beispiel-Plug-Ins sind frei zugänglich und helfen Entwicklern, sich in die Programmiersprache einzufinden.

Gleichgültig, ob man die Software für die Küchenplanung nutzt, für den Treppenbau oder zum Entwurf einer Büroeinrichtung: In kurzer Zeit können ganze Küchen konfiguriert und komplexe Treppenkonstruktionen erzeugt werden, die danach nahtlos an die Produktion übergeben werden.

