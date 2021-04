Moodboard Tool und Dekore App von Pfleiderer erleichtern Dekorauswahl

Mit neuen Software-Werkzeugen erleichtert Pfleiderer seinen Kunden die Orientierung in der vielfältigen und manchmal verwirrenden Welt der Stile und Dekore. Dabei gibt es zwei Zielrichtungen: Inspiration als Gestaltungshilfe und Information als Verarbeitungshilfe.

Digitale Orientierungshilfen sollen Gestaltern und Verarbeitern die Arbeit mit dem Produktangebot des Werkstoffherstellers Pfleiderer erleichtern. Beim Entdecken der Design-Kollektion 2021–2024 können sie erstmals genutzt werden: Das Moodboard Tool empfiehlt Dekorgruppen, die zur Bildatmosphäre eines selbst erstellen Fotos passen, etwa von einer vorhandenen Einrichtung. Die Work app dagegen holt relevante Informationen zu einem gegebenen Pfleiderer-Dekor auf den Bildschirm und unterstützt so die Verarbeiter. Sie können in der App über die Kamera ihres Endgeräts die Nummer oder Farbe eines Dekors erfassen und Produktinformationen abrufen. Dazu zählen Lieferzeiten, Formate oder auch Detailansichten von Oberflächenstrukturen. Der Alternativen-Finder schlägt zu einem mit der App fotografierten Material oder Dekor passende Variationen aus der Pfleiderer-Kollektion vor. Auch Musterbestellungen oder Preisanfragen bei Fachhändlern sind mit wenigen Klicks möglich. Wer etwa einen bestimmten Grünton oder eine Holzfarbe in der Kollektion sucht, wird mit dem Dekorscanner der Work App fündig. Dadurch lassen sich auch spontane Ideen einfach durchspielen. Mit dem Tool können sich die Anwender einen ersten Eindruck von den Dekoren verschaffen und vor der Bestellung Muster ordern.

Darüber hinaus gibt es noch den Möbelkonfigurator WoodPro: Damit können Planer und Tischler Möbel effizient planen, einfach kalkulieren und Materialien zügig bestellen. Alle Elemente lassen sich mit der Software bis ins Detail als 3D-Modell konstruieren. Eine integrierte Plausibilitätsprüfung fördert das fehlerfreie Arbeiten. Für die Visualisierungen greift WoodPro auf die Artikelstammdaten von Pfleiderer zurück. Zudem können Handwerksbetriebe mit der Anwendung Angebote kalkulieren und sich bereits in der Planungsphase mit den Lieferanten vernetzen.

»Die Digitalangebote von Pfleiderer gehen weit über den bloßen Onlinehandel hinaus«, erläutert dazu Ulrike Lukas, Marketingleiterin bei Pfleiderer. »Mittlerweile können alle Beteiligten auf zahlreiche Anwendungen zurückgreifen, um Materialien, Möbel und ganze Wohnwelten zu entdecken und zu planen. Wer die Vorzüge unserer virtuellen Experimentierräume, Online-Planungs-Tools oder Planungsdaten auf der BIM-Plattform BIMobject einmal kennengelernt hat, wird nicht mehr darauf verzichten wollen.«

Pfleiderer Deutschland GmbH

92318 Neumarkt

Tel.: (09181) 284-80, Fax: -82

www.pfleiderer.com