Scheuch Ligno investiert in den Ausbau seiner Produktionskapazität

Scheuch Ligno zählt in Europa zu den führenden Herstellern von Lufttechnik für Holzverarbeiter. Das 2015 aus der Mutterfirma Scheuch ausgegliederte Unternehmen investiert jetzt fünf Millionen Euro in eine neue Fertigungshalle und in effizientere Maschinen am Standort Mehrnbach. Dort startete das Unternehmen mit 89 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, seither hat es sich auf 156 vergrößert. »Wir haben unsere Betriebsleistung seit der Neugründung 2015 mehr als verdoppelt. Um weiter wachsen zu können, werden wir jetzt unsere Produktionskapazitäten erhöhen. Zusätzlich stärken wir unsere Wertschöpfungskette und steigern den Anteil an Eigenfertigung«, betont Geschäftsführer Ing. Alois Burgstaller. Die Fertigstellung der 2066 m² großen Fertigungshalle ist für Oktober 2021 geplant. Zum Portfolio von Scheuch Ligno zählen unter anderem Absaug- und Entstaubungsanlagen, Absaugsysteme für die Oberflächenbeschichtung, mechanische und pneumatische Förderanlagen, Silo-Lösungen sowie geprüfte Konzepte für den Brand- und Explosionsschutz. Der Hersteller entwickelt Anlagenkonzepte für jede Kundenanforderung – von der Beratung und Projektierung über die Fertigung, Logistik, Montage und Inbetriebnahme bis hin zu Anlagenservice und Emissionsmessung. Der Fokus liegt dabei auf der Steigerung der Effizienz und der Reduzierung der Betriebskosten.

