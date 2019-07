Mehr oder weniger

Award »Best of the best« für Schichtstoff Egger PerfectSense Matt mit Duo-Kante

Award »Best of the best« für Schichtstoff Egger PerfectSense Matt mit Duo-Kante

Trends stehen nicht nur für sich, sie funktionieren auch nebeneinander und miteinander.Das hat Egger mit dem Interzum-Auftritt unter dem Motto »more + less« gezeigt.

Individuelles Wohnen lebt heute davon, Trends, Einflüsse und Materialien persönlich zu interpretieren und dabei Gegensätzliches gekonnt zu kombinieren. So präsentierte Holzwerkstoffhersteller Egger auf der Interzum Neuheiten eingebunden in sechs Raumszenen, in denen sich die Highlights der Dekore, Oberflächen und Produkte abgestimmt auf unterschiedliche Gestaltungsaussagen fanden. Auf diese Weise wurden bei den Arbeitsplatten zwei Neuzugänge präsentiert: Die homogene, feuchtefeste Kompaktarbeitsplatte in 12 mm betont ihre dünne, moderne Optik zusätzlich durch beidseitige Fasenfräsungen an den Längs- und Querkanten. Um den Matt-Trend in die Küche zu bringen, zeigte Egger die Arbeitsplatte PerfectSense Topmatt mit Kante auf Basis einer 16-mm-MDF-Platte. Der für die Oberfläche verwendete Schichtstoff PerfectSense Topmatt überzeugt durch Stoß- und Kratzfestigkeit, ist besonders beständig gegen Abrieb und zeigt keine Fingerabdrücke.

Auch die Lackplatten PerfectSense wurden weiterentwickelt: Sie sind jetzt auch beidseitig matt oder hochglänzend ausgeführt erhältlich. Damit sind High-End-Lösungen im Möbel- und Innenausbau ohne Kompromisse möglich.

Schließlich legte Egger bei seinem Interzum-Auftritt einen Schwerpunkt auf den Produktbereich Möbelfertigteile. In diesen hat der Hersteller am Standort St. Johann in Tirol investiert. Dadurch ist das Unternehmen in der Lage, Möbelfertigteile mit Clic-Technik im Durchlauf zu fertigen. Die Kunden profitieren von der unkomplizierten Korpusmontage durch Ineinanderklicken der Möbelfertigteile und gleichzeitig von Eggers effizienter Logistik, inklusive Transport direkt auf die Baustelle.

