Schon immer dabei

Seit der ersten Messe Interzum im Jahr 1959 war Rehau durchgehend als Aussteller dabei. Die Veranstalterin Kölnmesse hat diese Treue mit einer Anerkennung gewürdigt.

Dieses Jahr war die Kölner Interzum größer und internationaler als je zuvor: 74 000 Besucher aus 152 Ländern kamen für die Messe an den Rhein, um sich Inspirationen für das Wohnen der Zukunft zu holen. Die Aussteller blicken auf eine Woche voller interessanter Gespräche und Begegnungen mit Möbelprofis aus aller Welt zurück. Bei jeder Interzum bisher dabei war der Polymerverarbeiter Rehau. Matthias Pollman, Geschäftsbereichsleiter Messemanagement bei der Kölnmesse, überreichte eine Urkunde, mit der die Treue des Unternehmens zur Interzum honoriert wurde.

Mit dem »Future Apartment« hat Rehau dieses Jahr eine Sonderschau in den Fokus des Messeauftritts gestellt, die das Wohnen in der Zukunft thematisiert. Gezeigt wurden intelligent in Möbel und Materialien integrierte Funktionen: sensorische Schaltflächen, Displays und Lichtbänder, die interaktive Funktionen ermöglichen. Die Sonderschau zeigte anhand konkreter Anwendungen im Möbel neue Farben für Oberflächen, Dekore, das Oberflächenprogramm Rauvisio und das Rollladensortiment Rauvolet, das variable Raumkonzepte ermöglicht. An teilweise noch futuristisch anmutenden Beispielen hat Rehau illustriert, wie künftig individuelle Wohnkonzepte mit variantenreichen Produkten ermöglicht werden, die auch smarte Funktionen integrieren.

Rehau AG & Co

95111 Rehau

Tel.: (09283) 770, Fax: 1016

www.rehau.com