Melaminoberfläche Feel Light Grey Cosmos von Sonae Arauco

Die Melaminoberfläche Feel Light Grey Cosmos aus der Innovus-Artwork-Kollektion von Sonae Arauco ist mit dem German Design Award 2021 in der Kategorie Excellent Product Design and Elements als »Winner« ausgezeichnet worden. Die beschichtete Platte für den hochwertigen Möbelbau und Innenausbau zeigt eine matte, dreidimensionale Melaminoberfläche, die in Haptik und Optik an Filz angelehnt ist. Das Produkt greift globale Trends auf, indem es dem Bedürfnis nach Geborgenheit Rechnung trägt. Ob in der Küche, im Bad oder in öffentlichen Bereichen, ermöglicht die Oberfläche die Umsetzung einer textilen Materialität wie Filz auch dort, wo sie normalerweise nicht zur Anwendung kommt. Der melaminbeschichtete Holzwerkstoff kann mit guter Reinigungsfähigkeit, hoher Resistenz, antibakteriellen Eigenschaften und Langlebigkeit punkten. Feel Light Grey Cosmos ist für Farbmatching mit anderen Dekoren oder Materialien sehr gut geeignet. Dekore der Innovus Artwork Collection sind bisher für Industriekunden erhältlich, zeitversetzt kommen sie dann auch in den Handel.

