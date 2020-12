Wohngesunde Spanplatte Be.Yond von Swiss Krono

Rund 90 Prozent unserer Lebenszeit verbringen wir in Gebäuden – baubiologisch unbedenkliche Baustoffe und eine gute Raumluft sind daher entscheidend für Gesundheit und Wohlbefinden. Die neu eingeführten Spanplatten Be.Yond von Swiss Krono bestehen zu mindestens 98 Prozent aus natürlichen Materialien und werden laut Hersteller mit biobasierten Klebstoffen der nächsten Generation hergestellt. Mit einer Formaldehydabgabe gemäß EN 717-1 von 0,01 ppm übertrifft BeYond strengste aktuelle Standards weltweit.

Die Spanplatten gibt es in 8, 16, 18, 19 und 25 mm Dicke in den Formaten 2800 x 2070 und 5600 x 2070 mm. Sie können in den Dekoren und Texturen der One World Collection von Swiss Krono bestellt werden.

Swiss Krono AG

CH-6122 Menznau

Tel.: +41 (41) 494 94 94

www.swisskrono.ch