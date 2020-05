Um Kunden auch nach Absage der großen Messen aktuelle Produktinnovationen und neue Online-Services detailliert näherzubringen und über deren Vorzüge und Anwendungsmöglichkeiten zu informieren, bietet Iso-Chemie unter dem Motto „Let’s get digital“ in seinem-Portal nun wöchentlich kostenlose Webinare an.

Hierbei melden sich die Iso-Bauberater per Videochat direkt aus dem Iso-Chemie-Trainingscenter und informieren über aktuelle Produkte oder demonstrieren die Anwendung der neuesten Tool aus dem Porta. Neben Montagetipps und Tricks erhalten die Teilnehmer auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder direkt Feedback zu geben.

Zusätzlich gibt der digitale Messestand des Herstellers seinen Besucher online einen kurzen virtuellen Überblick über die Vielzahl an Produktinnovationen und digitalen Highlights aus diesem Frühjahr.

Aktuelle Termine und detaillierte Informationen zu den Webinaren und der digitalen Messe sind unter portal.iso-chemie.de zu finden