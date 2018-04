Neuer Schulleiter in Garmisch-Partenkirchen

Florian Becker ist seit Dezember 2017 neuer Schulleiter an den Schulen für Holz und Gestaltung Garmisch-Partenkirchen. Er absolvierte 1993 bis 1996 selbst eine Lehre zum Holzbildhauer an den Schulen für Holz und Gestaltung und war nach seinem Architekturstudium an der TU München in renommierten Büros tätig, zuletzt bei Herzog & de Meuron in Basel. Sein Vorgänger Christoph Schreyer hatte im Jahr 2015 Alexander Wanisch als Schulleiter abgelöst und wechselte nach zweieinhalbjähriger Amtszeit ins Baureferat des Bezirks Oberbayern.