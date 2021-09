Gesellenstücke aus der Innung Wesel 2021: Mut zur eigenen Form

Ausgewählte Gesellenstücke aus der Innung Wesel zeigen eine spannende Auseinandersetzung mit der Formgebung bekannter Möbeltypen, die oft zu überraschenden Lösungen führt.

Bekanntes neu zu denken, ist immer ein Wagnis und zugleich eine Chance: Es gibt gelungene Regale, Tische und Barschränke im Überfluss, an denen man sich für das Gesellenstück orientieren kann. Daran ist gar nichts auszusetzen. Tischler zu sein bedeutet aber auch, eine Grundlage erworben zu haben, um etwas eigenes entwickeln zu können – den Tisch, das Regal, den Barschrank neu zu denken. Möglich, am Ende dieser Auseinandersetzung entsteht ein Möbel, wie es schon hunderte andere gibt, auch wenn es von Grund auf neu gedacht wurde. Der Prozess war dennoch nicht umsonst, wenn man einen Möbeltypus dadurch in seinen wesentlichen Parametern verstanden und im Wortsinn begriffen hat. Etwas anders zu machen als gewohnt, soll schließlich kein Selbstzweck sein! Der Blick auf einige ausgewählte Gesellenstücke der Innung Wesel zeigt, dass es durchaus gelingen kann, zu eigenen Lösungen zu finden: Ein Regal nur aus Flugzeugsperrholz und Lederriemen, das sich durch seinen Inhalt stabilisiert. Ein Barschrank, der sich wie ein Durchgang in den Raum stellt. Ein Tisch, der mit einer Stehleuchte zur formalen Einheit wird. Oder ein Korpus, dessen Hülle nur aus elastischen Schnüren besteht. Auffallend ist, dass in der gestalterischen Auseinandersetzung erst einmal kein Stein auf dem anderen bleibt: Korpuswände lösen sich fast in Nichts auf, aus starrer 19 mm Sehgewohnheit werden feine Sperrhölzer. Es tut gut zu sehen, dass wir nahezu alles neu denken können, wenn wir es wollen!