Das Kerschensteiner Schulzentrum in München, an welchem die Grundausbildung im Schreinerhandwerk und die Meisterschule beheimatet sind, hat einen neuen Schulleiter: Dr. Markus Müllerh hat die Nachfolge von Erich Baumann angetreten, der nach 35 Jahren im Dienst der Stadt München sowie nach 12 Jahren als Schulleiter des Kerschensteiner Schulzentrums in den Ruhestand geht.

Dr. Markus Müller ist ausgebildeter Industriemechaniker und hat an der TU München Berufspädagogik studiert. Als wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Pädagogik promovierte er bei Prof. Schelten im Themenfeld Personalentwicklung an beruflichen Schulen. Daneben waren größere Arbeitsfelder die Entwicklung von Konzepten zur Lehrerbildung, die Koordination von Projekten zur internationalen Berufsbildung sowie die Lehre in der Didaktik und der Pädagogik des beruflichen Lernens.

Müller war als Lehrer an der Städtischen Berufsschule für Fertigungstechnik München u. a. als Koordinator für Qualitäts- und Schulentwicklung, Lehrerbildung und Universitätsschule sowie als Europakoordinator und als Lehrbeauftragter der TU München für Fachdidaktik tätig. Anschließend sammelte er umfangreiche Erfahrungen als Stellvertretender Schulleiter der Städtischen Berufsschule für Metall – Design – Mechatronik und begleitete Prozess der Umstrukturierung des Beruflichen Schulzentrums Deroystraße.