Shaper Tools auf der Holz-Handwerk: Schnuppern und gewinnen

Am Shaper Tools Stand auf der Holz-Handwerk in Halle 12 haben Besucher die Möglichkeit, die CNC-Oberfräse Origin auszuprobieren. Gewinnen kann man das Werkzeug in Halle 9 am Stand von dds.

Die digital geführte Oberfräse Origin von Shaper revolutioniert seit 2018 die Handarbeit von Schreinern weltweit. Shaper wurde 2012 in San Francisco gegründet und ist der TTS-Gruppe angeschlossen – und wurde so zur Schwester von Festool. Die europäische Markteinführung erfolgte 2019 mit der Gründung der Shaper Tools GmbH in Echterdingen.

Auf der Holz-Handwerk bietet Shaper Tools die Möglichkeit, die Origin und das Werkstück-Spannsystem Workstation einmal selbst auszuprobieren. Am Messestand lassen sich spannende Anwendungsfelder und neue Möglichkeiten für das Handwerk entdecken. Zudem gibt es die Gelegenheit, das Shaper-Team persönlich kennenzulernen.

Die TechnikerInnen freuen sich darauf, mit AnwenderInnen Erfahrungen zu Software, Frästechnik und Digitalisierung zu teilen. Außerdem gibt das Unternehmen einen Einblick in die stetig wachsende Beschlagsbibliothek auf ShaperHub, die es einfacher macht, immer geeignete Dateien zu finden, um mit der Origin auch passgenaue Fräsungen in Serie umzusetzen.

Als zusätzliches Highlight werden einige neue Spezialfräser vorgestellt. Mit diesen bestehen noch mehr Möglichkeiten, ambitionierte Projekte umzusetzen: Das Spektrum reicht von Fräsungen für unkonventionelle Holzverbindungen über Kanten mit abgeschrägtem Profil bis hin zu Radiusnuten für Schneidbretter bzw. Beschilderungen oder Gravuren in einer Vielzahl von Materialien. –JZ

Shaper: Halle 12, Stand 209; dds: Halle 9, Stand 224